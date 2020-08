Pod Marijin plašč se zatekajo že 123 let

V vasi so predniki davnega leta 1897 postavili kapelo, posvečeno Mariji Vnebovzeti.

Na praznik Marije Vnebovzete ali veliko mašo je bilo v soboto še posebno slovesno v vasi Murski Črnci, ki spada v murskosoboško škofijo in stolno župnijo sv. Nikolaja Murska Sobota. V vasi so predniki davnega leta 1897 postavili kapelo, ki je posvečena Mariji Vnebovzeti. V teh letih je bila nekajkrat obnovljena, nazadnje ob 110. obletnici postavitve, krasijo jo Marjin lik in druge nabožne podobe.Posebno mesto ima spominska plošča, posvečena duhovnikoma iz Murskih Črncev, in sicerin. Za kapelo skrbi domačinka. Na proščenje ob prazniku je med vernike Murskih Črncev poromal duhovnik salezijanec, po rodu iz Melincev, ki je profesor v Rimu, in je pred kapelo daroval sveto mašo. V pridigi je med drugim spregovoril o največjem Marijinem prazniku in vernikom položil na srce, naj večkrat pridejo k svetim mašam v domačo kapelo ter opravijo molitev Mariji v čast ter naj obiščejo še njena druga svetišča po domovini Sloveniji in tujini.Mašo je s petjem Marijih pesmi obogatil mešani cerkveni pevski zbor iz vasi Murski Črnci, ki ga vodi, ob koncu obreda pa se je vsem zbranim zahvalila domačinka. Prav gotovo je Marija pod svojim plaščem, ki ga je široko razgrnila prav na praznik, povezala vse vernike v vasi, kajti Marija jih povezuje in tolaži v sreči in nesreči in drugih življenjskih tegobah. Za proščenje in Marijin praznik so verniki daritveni oltar lepo okrasili. Ob koncu maše so pevci skupaj z drugimi verniki zapeli pesem Marija skoz' življenje, salezijanec pa je vsem podelil božji blagoslov, ki so ga ponesli na svoje domove.