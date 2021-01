Pod Krimom stojijo pod toplarjem

Andrej Indihar Postavili so jih pod znameniti vrbljenski toplar. FOTO: Andrej Indihar

24

let nazaj se jim je utrnila ideja.

Na južnem robu Ljubljanskega barja, pod vznožjem Krima, v treh podkrimskih vasicah Tomišelj, Vrbljene in Strahomer, so leta 1993 ustanovili Turistično društvo Krim. V skoraj treh desetletjih so se precej razširili in imajo trenutno skupaj s podmladkom okoli sto članov. »Vsako leto organiziramo več dogodkov za širši krog ljudi,« pravi, vodja prireditev v društvu.»Zaradi epidemije je vrsta dogodkov odpadla, ohranili smo le jaslice v naravni velikosti, ki smo jih postavili pod naš zdaj že znameniti toplar. Zgradili smo ga leta 2006, ponosno pa stoji v bližini hipodroma Vrbljene in je namenjen ohranjanju kulturne dediščine.«Jaslice v naravni velikosti so nekaj posebnega. Že v začetku decembra so se člani TD Krim začeli pripravljati na ta dogodek, saj jim vzame veliko časa. Pri svojem delu so namreč zelo natančni; ničesar ne prepuščajo naključju. Zato so spoštovali tudi vse ukrepe zdajšnjega časa. V sredo, 23. decembra, jih je blagoslovil tomišeljski župnik, na ogled bodo do 6. januarja 2021.Vse se je začelo leta 1996, ko so v društvu slišali, da bodo nekje pripravili žive jaslice kar na avtomobilski prikolici. »Temu smo se kar malo posmehovali, tako da smo se odločili, da bomo naredili svoje jaslice v naravni velikosti,« je povedala Modičeva. Vsak večer so se srečali v kleti, kjer jemož, vajen dela z lesom, pripravil ogrodja. Nato so s slamo izdelali figure, jih oblekli, naredili glave iz stiropora, uredili še ovce in vse skupaj pripeljali na hipodrom v Vrbljene. »Figure smo pozneje spremenili, tako da je bil spodnji del izdelan iz mavca, obraze pa smo morali narisati,« nadaljuje Modičeva. »Potem smo se odločili, da za figure uporabimo izložbene lutke. Spet je šlo veliko ur, da smo jih primerno uredili, oblekli in dodali lasulje. Letošnje jaslice so postavljene malo drugače. Vsa leta smo jih postavljali zunaj, letos pa smo se odločili, da jih postavimo pod našim kozolcem. Idejno zasnovo za jaslice in postavitev je pripravil naš član.«Člani Turističnega društva Krim se spominjajo, da je bil že na začetku odziv na jaslice v naravni velikosti zelo dober. »Ogledalo si jih je veliko ljudi, in to je bila tudi spodbuda, da nadaljujemo,« pravi Modičeva.Vsako leto uredijo in postavijo približno dvanajst figur. Veliko časa posvetijo pripravi živali, saj imajo poleg ovac še kravo, osla in kamelo. »Pri jasličnih figurah smo uporabili stara oblačila, nekaj pa smo jih morali sešiti na novo,« je povedala, članica TD Krim. »Nekoč je v vasi delovala tovarna Tekstilka, kjer so nam pomagali z ostanki blaga, ki so jih domače šivilje spretno uporabile pri izdelavi oblek. Vsako leto se še posebno potrudimo in dodamo kaj novega. Prizadevamo si namreč, da so naše jaslice zares lepo urejene.«Pred časom so zaradi objestnosti deklet, ki so nekoliko pregloboko pogledale v kozarec, izginile lesene ovce, ki so jih pozneje policisti našli in jih vrnili k jaslicam. Zdaj imajo nove ovce v naravni velikosti, ki so jih kupili na meji med Češko in Avstrijo, kjer je ogromna trgovina vseh mogočih izdelkov z vzhoda. »Hoteli smo kupiti tudi kravo, pa je bila predraga oziroma bi bilo skoraj cenejše, če bi kupili živo,« je v smehu dodal, tajnik TD Krim. »Zanjo so hoteli približno 400 evrov, pa tudi barantanje ni pomagalo. Ne vem, kako bi jo spravili na avtobus, če bi trgovci iz Kitajske vseeno popustili …«