Pod Goro Oljko živijo vinski šarmerji, prišla tudi vinska kraljica (FOTO)

Vinogradniki Šaleške doline so v Šmartnem ob Paki priredili pravi pravcati praznik: slavje ob vinski žetvi 2023, ki ga je popestrila slovenska vinska kraljica Maja Pečarič v spremstvu vinskih vitezov Celjske legature evropskega reda. Njihov prvak vitez Jože Tominšek, praporščak Jože Tratenšek ter svetnik in domačin Mihael Fajfar so se tako poleg vodstva Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki podružili s prikupno damo iz Kranja med ozelenelimi vinogradi in na osrednjem dejanju: razglasitvi najboljših vin lanskega leta ter letošnjih šampionov, prejemnikov posebnih diplom.

Pevska skupina Prijatelji izpod Gore Oljke je zapela o vinu.

Društvo vinogradnikov združuje male vinogradnike in nekaj srednje velikih, vključenih je več kot 120 članov, ki se izobražujejo in odzivajo na potrebe pri pridelavi kakovostnih vin, pri tem pa v 27-letnem delovanju dosegajo zavidljive uspehe. Slab mesec pred prireditvijo so pripravili strokovno ocenjevanje lanskoletnega pridelka, ob tem pa so izbirali tudi najboljše med vini letnika 2022 ter zmagovalce sortnih vin in vinogradnike, vinske šampione leta 2023. Na razglasitev so tudi tokrat povabili aktualno slovensko vinsko kraljico, ki je obiskala štiri vinogradnike, odlične kletarje, in se z njimi pogovorila ter okusila odlična vina. Obisk so, kot rečeno, oplemenitili predstavniki Evropskega reda vitezov vina, člani Celjske legature s prvim legatom Tominškom, ki je ob tem dejal, da so se kletarka in kletarji izkazali kot izjemni gostitelji. Pečaričeva je ob pogovorih in gostoljubju ter ogledih kleti izrazila veliko zadovoljstvo ob uspehih in kakovosti vin malih vinogradnikov.

Vinska kraljica navdušena

Predstavniki vinogradniškega društva so skupaj z vodstvom Občine Šmartno ob Paki, podžupanjo Marjano Peršič Rogelj ter direktorico občinske uprave Mojco Ževart pripravili sprejem za prvo vinsko damo Slovenije, ji predstavili delovanje društva ter pridelavo protokolarne vinske kapljice iz grozdja občinske trte modre kavčine ter še večine od 15 imetnikov trt potomk žlahtne brajde z Lenta. Primer takšnega sodelovanja je menda edini pri nas, ko zbrano grozdje modre kavčine ob trgatvi zberejo in ga zaupajo odlični kletarki, predsednici društva Mojci Praprotnik iz Vinotoča Primožič, kjer do martinovega dozori v šmarško kavčino. Po sprejemu pri vinogradnikih Alojzu Slemenšku v Gavcah, Mojci Praprotnik, Boštjanu Kocuvanu ter Jožetu Kuglerju v Malem Vrhu so v dvorani PGD Šmartno opravili slovesno razglasitev s podelitvijo diplom. Ob prijetnem kulturnem in glasbenem programu so razglasili prvake sort letnika 2022 ter šampione leta 2023.

Ovtar Franc in vinska kraljica sta plesala in plesala ...

Posebne diplome za šampiona leta 2023 so pripadle Vinotoču Primožič za modro frankinjo ter Marku Juvanu za modri pinot, oba za kategorijo šampion, rdeč, z oceno 18,17. Šampion, beli, je pripadel Jožetu Kuglerju ter Zdravku Ramšaku z oceno 18,33. Za laški rizling letnik 2011 z oceno 18,53 je prejel naziv šampiona posebne kakovosti za oranžno vino Mihael Fajfar. Razglasili so kar 11 prvakov sort, za zvrst belo in kerner je prejel priznanji Alojz Slemenšek, za laški rizling Miran Setinšek, za chardonnay Rajko Sotler, za rose in modri pinot Marko Juvan. Vrhunec srečanja je bil ples vinske kraljice Maje in domačega ovtarja Franca Fužirja, kot se je strinjala tudi glavna prirediteljica, šampionka z modro frankinjo Mojca Praprotnik. Pečaričeva je dogodek zaokrožila z mislijo: »Zdaj vem, da tod živijo izjemni ljudje, krasni vinogradniki in vinski šarmerji, s katerimi je prijetno nazdraviti z zares odličnimi vinskimi pridelki. Tudi gostoljubnost ljudi, ki sem jih srečala v lepi vasi Šmartno pod Goro Oljko, je bila izjemna, name je naredila prelep vtis. Vsem lahko le čestitam ob doseženih uspehih in jim zaželim dobro vinogradniško leto!«

Vinska kraljica Slovenije Maja Pečarič