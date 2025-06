Pod gledališčem odkrili starodavno luksuzno hišo (FOTO)

V Zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so odprli novo razstavo z naslovom Emona ob Drami – Razkošje rimske hiše pod današnjim gledališčem. Prikazane so izbrane arheološke najdbe z izkopavanj ob SNG Drama Ljubljana, ki so potekala v letih 2023 in 2024. Na razstavi sta prvič predstavljena dva mozaika, eden s črno-belo geometrijsko zasnovo, drugi pa s skrivnostnimi črkami, katerih pomen za zdaj ostaja nepojasnjen. Razstavljen je tudi odlomek oljenke z upodobitvijo gledališke maske, motivom, ki simbolno povezuje življenje v Emoni z gledališčem Drama.

Presegli pričakovanja

»Med arheološkimi raziskavami ob SNG Drama v letih 2023 in 2024 so bile odkrite ostaline rimske kolonije Emone. Najstarejše plasti segajo v čas pred nastankom Emone, ko so prostor uporabljali rimski vojaki. Večje obnove stanovanjskih delov s pripadajočo infrastrukturo so kazale na razcvet v sredini 1. stoletja in v 2. stoletju našega štetja, z veliko prenovo v 4. stoletju. Med odkritim gradivom so bile bogate drobne najdbe, skupna teža celotnega gradiva z gradbenim materialom je 11 ton,« je o izkopavanjih povedala Maja Lavrič, vodja arheoloških raziskav ob SNG Drama Ljubljana.

Izkopavanja ob SNG Drama ob Slovenski cesti FOTO: Tilen Kozamernik/Skupina Stik

Raznolikost najdb

Arheološka izkopavanja so zajela območje velikosti 1410 kvadratnih metrov znotraj obzidja rimske kolonije Emone, v njenem severozahodnem delu. Raziskave so bile osredotočene na insulo XXXVIII ob Erjavčevi in Slovenski cesti, ob Igriški ulici pa je bil raziskan pas rimske ceste A (kardo A), insule XXXVII in rimske ceste J (dekuman J) s pripadajočo kloako in insulo XVIII. Rezultati so presegli pričakovanja, saj so bile arheološke ostaline od globine 0,70 do 3,30 metra zelo dobro ohranjene. Arheološke raziskave na eminentnem območju nekdanje Emone, severno od glavnega trga – foruma, so prinesle izjemne podatke o življenju v rimskem mestnem središču, o stavbnem razvoju, stavbni in bivalni kulturi ter materialni kulturi rimskega vsakdana.

Dr. Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana, o odprtju nove razstave: »Odprli smo letošnjo drugo razstavo v muzejski Zakladnici, prostoru, namenjenem seznanjanju javnosti z nedavnimi arheološkimi odkritji v Ljubljani in okolici. Arheološka izkopavanja ob Drami smo v muzeju spremljali od vsega začetka, saj smo prevzeli skrb za primarno obdelavo gradiva in konservacijo. Navdušila sta nas bogastvo in raznolikost najdb, še posebno zagonetnih mozaičnih črk ter posrečene najdbe oljenke z gledališko masko na mestu, kjer je toliko stoletij pozneje Slovensko narodno gledališče.«

11 ton je skupna teža gradiva z gradbenim materialom.

Kot rečeno, tokrat sta prvič predstavljena mozaika, odkrita med arheološkimi izkopavanji ob SNG Drama Ljubljana. Prvega odlikuje črno-bela geometrijska zasnova, značilna za Emono v 4. in prvi polovici 5. stoletja. Krasila je tla v stanovanjskem delu insule XXXVIII, v prostoru velikosti 3,8 krat 3,4 metra. Mozaik je sestavljen iz centimetrskih kock črne in bele barve: na črni podlagi si sledijo beli trakovi in trikotniki.

Črki C in I, sestavljeni iz mozaičnih kock v glinenem tlaku FOTO: Blaž Gutman

Rimska svetilka

»Večji del mozaika iz 4. stoletja je bil že v preteklosti uničen. Od celote je ostalo 13 različno velikih fragmentov, ki smo jih dvignili novembra 2023. Veliko težav so ob nestabilnem vremenu povzročile nizke temperature. Podrobnejši pregled je razkril, da so mozaične kocke (tesere) zelo nestabilne in jih skupaj drži le zemlja, ki je ponekod popolnoma izpodrinila omet. Težavo je predstavljala tudi krhkost črnih teser. Veliko je bilo razplastenih ali popolnoma razpadlih. Slabo stanje mozaika je narekovalo vse nadaljnje postopke v ateljeju. Fragmenti so bili že pred dvigom deformirani zaradi posedanja terena skozi stoletja, zato smo se odločili, da fragmentov ne bomo ravnali in jih vračali v prvotno ravno pozicijo, saj bi s tem povzročili dodatne poškodbe. Za pripravo mozaika na muzejsko prezentacijo smo zato morali spremeniti ustaljene konservatorsko-restavratorske postopke,« je povedala vodja konservatorsko-restavratorskih del mag.

Drugi mozaik prikazuje skrivnostne črke, katerih pomen za zdaj ostaja nepojasnjen. Odkrit je bil v insuli XVIII in spada v prvo polovico 1. stoletja. Prostor je bil nekoč utrjen z glinenim meljem, v katerega so nato vtisnili mozaične kocke povprečne velikosti 1,5 x 1,5 x 1,5 centimetra. Upodobljene so črke C, I in P. Štiribarvne kocke so iz različnih kamnin in iz žgane gline.

Arheološke raziskave so prinesle izjemne podatke o življenju v rimskem mestnem središču.

Zanimivo odkritje je zagotovo tudi rimska svetilka – oljenka, okrašena s podobo gledališke maske, ki verjetno spada v 2. stoletje. Odkrita je bila v jami na območju ceste A, ob Igriški ulici. Oljenke so bile v času Rimljanov ekonomični in hkrati estetsko oblikovani vsakdanji predmeti. Z motivi so bile tudi del imperialne propagande. Motiv gledališke maske na predstavljenem odlomku oljenke Emono in njeno zanimanje za gledališče simbolno povezuje z današnjim gledališčem. Razstava bo na ogled do 26. oktobra.

Rezultati arheoloških izkopavanj so presegli pričakovanja. FOTO: Tilen Kozamernik/Skupina Stik

Odlomek oljenke z upodobitvijo gledališke maske FOTO: Aleksandra Saša Prelesnik/AML