Pod farovškim kozolcem praznovali 20-letnico

V krajevni skupnosti Galicija, kjer živi tudi nadvse uspešen smučarski skakalec Timi Zajc in kjer je doma zlata judoistka Urška Žolnir, se lahko pohvalijo s pestrim družabnim življenjem. Pomemben dejavnik utripa kraja je delovanje Turističnega društva Galicija, ki je slavilo 20-letnico.

Zapeli so Veseli Pruhovčani.

Praznovanje jubileja so organizirali pod tako imenovanim farovškim kozolcem, ki so ga pred desetimi leti temeljito obnovili in uredili kot prireditveni prostor. Ob njem so posadili potomko najstarejše trte z mariborskega Lenta in jo poimenovali Jakobinka, pod kozolec pa postavili staro prešo. Ta pride še posebno do izraza ob trgatvi Jakobinke in nato še ob martinovanju, ko po nedeljski maši v župnijski cerkvi sv. Jakoba turistično društvo pripravi tudi blagoslov vina in srečanje krajanov.

V duštvu delujejo klub mopedistov ter konjeniška in zeliščarska sekcija.

Slovesnost je s svojim izvirnim koledarjem zaznamoval rezbar Alojz Podvršnik iz Zavrha.

Tokratno praznovanje je bilo priložnost za še eno sproščeno druženje in tudi kulinarično razvajanje. Slovesnost je odprla etnoskupina Veseli Pruhovčani s pesmijo Pirešica, moj kraj, nato je o delovanju turističnega društva spregovorila njegova predsednica Gabrijela Sedminek.

»Odlično sodelujemo z vsemi društvi v krajevni skupnosti, ki nam vseskozi pomaga, kot tudi s šolo, vrtcem, župnijo, s podjetji in ustanovami v kraju, Občino Žalec in mnogimi sosednjimi društvi,« je med drugim povedala Sedminekova, ki skupaj s prejšnjima predsednicama Cvetko Pernovšek in Anico Grobelnik predstavlja trden steber društva. Rezultati njihovega dela so vidni povsod, najsi gre za miniaturne kozolčke in gredic v zaselkih ali informativnih tablah in zloženkah o kraju in turističnih točkah.

Prepoznaven je tudi omenjeni farovški kozolec, središče vaškega življenja ob cerkvi. Leta 2015 jima je obnovljeni arhitekturni biser prinesel priznanje TZ Slovenije za najlepše urejeno vaško jedro. Tedaj je bila odprta tudi Jakobova pot Slovenije, ki pelje tod in pohodnikom ponuja tudi prenočišče na kozolcu.

Nagrajenci Za 20-letno delo v društvu, ki ga sestavljajo konjeniška in zeliščarska sekcija ter Moped klub Krištof Pernovo, so priznanja prejeli: Cvetka in Martin Pernovšek, Branka in Edi Delakorda, Katarina in Miran Lukež, Zvonka Siter, Jakob Žolnir, Dragica Tratnik, Ivan Šmarčan, Pavlika Podpečan, Ivica Ašenberger in Peter Vipavc.

Društvena dejavnost vključuje tudi čistilne akcije, cvetlične tržnice, razstavo starodobnikov, tomosijado in izdelavo butare velikanke. Obujajo stare običaje, kot so denimo spravilo sena v Zavrhu, mlačev na turistični kmetiji Razgoršek in stiskanje grozdja na stari preši pod kozolcem, organizirajo pa tudi številne delavnice, od peke kruha do izdelovanja adventnih venčkov.