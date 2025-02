Pod Emoniko odkrili kar 228 rimskih grobov

Muzej in galerije mesta Ljubljane in družba Mendota Invest so odprli razstavo Nova rimska odkritja pod Emoniko, o kateri so spregovorili Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Pál Forgács, generalni direktor Mendote Invest, dr. Bernarda Županek, muzejska svetnica in kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana, in Matej Draksler, vodja arheološke raziskave na gradbišču Emonike. 122 ŽEBLJIČKOVso našli v enem od grobov. Razstava v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljane prikazuje izbrane arheološke najdbe. To so nakit, keramični in stekleni predmeti ter oljenke raznolikih mot...