Pod drevescem čakajo bomboni

Stopili smo v predbožični čas in po domovih v družinskem krogu postavljajo jaslice in nameščajo lučke. Pred hišo družinev Lipi v župniji Turnišče so nekaj dni pred božičem postavljali jaslice in božično drevo na dvorišču pa tudi v hiši. Na to so se pripravljali več mesecev, kot že nekaj let zapored.Najprej so začeli izdelovati hlevček iz lesa, v katerem biva Sveta družina – Marija, Jožef in Jezus –, na vrhu je zvezda repatica, ki kaže pot Svetim trem kraljem, ki pridejo obiskat malega Jezusa, nad hlevčkom je angel varuh, ki oznanja, da se je rodil Jezus. V ozadju je Betlehem, obdan z obzidjem. To mesto leži v Sahari, kjer je samo pesek, tam prebivajo kamele, ki se hladijo pod palmami. V ozadju pa je tudi Oljska gora, na hribu stoji cerkvica, do nje so speljane lesene stopnice, mimo teče potoček, na katerem je mlin, v dolini se pasejo ovčke, ki jih čuvajo pastirčki, ki imajo na mnogih mestih prižgan ogenj, kjer se grejejo med pašo.Čez potoček je speljan mostiček, po katerem osel prevaža sol, na potočku je tudi postavljen mlin, kjer mlinar melje moko. Zraven je še hlev z domačimi živalmi, prašiči, kravami, konji, kokošmi in drugo perutnino. V dolini pod cerkvico je božična vas, posuta z mnogimi hiškami, ki so vse osvetljene, vas krasi mnogo smrek. Zraven so jaslice, prekrite z mahom, ki ga je družina nabrala v gozdu nekdanje beltinske grofice. V njih je postavljenih čez 250 figur, jaslice in domačijo pa ponoči osvetljuje čez 2000 lučk.Pod božičnim drevescem so knjiga vtisov in bomboni za otroke. Šlo je za družinski projekt, očeje jasličar že od otroštva, pri postavitvi pa sta mu pomagali ženain sedemletna, učenka drugega razreda in veroučenka. Povedala je, da bo šla po očetovih stopinjah. Postavitev jaslic družini prikliče spomin na otroška leta.