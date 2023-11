Ujma konec tedna je najbolj prizadela Gorenjsko. Potem ko so si od besnenja narave prejšnji teden komaj nekoliko opomogli v Baški grapi na primorski strani Julijskih Alp, je v nedeljo zjutraj močno neurje zajelo severozahodni del države in povzročilo poplavljanje jezer, rek in potokov, sprožili so se številni plazovi. Tako je bolj kot kadar koli prej naraslo presihajoče jezero Ledine pod vasjo Rateče ob vhodu v dolino Planice. Zaradi izjemno močnih pritokov vode se je razlilo po okolici in ogrozilo sedem objektov. Kljub temu da so neutrudni gasilci vodo že več dni in noči prečrpavali, je bil ...