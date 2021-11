Počivalšek Vizjaku rekel voluhar? Tako se je zarekel

Minister za gospodarski razvoj, ki je tudi predsednik stranke SMC, Zdravko Počivalšek je v oddaji Studio City na TV Slovenija pojasnil, da se njegova še ni odločila, ali bo na interpelaciji podprla okoljskega ministra Andreja Vizjaka, ki se je zapletel v afero pogovora Vizjak – Petan, kjer je minister Vizjak v posnetku, sicer starem 14 let, dejal, da je »glupo plačevati davke«.

Počivalšek je odkrito povedal, da dogodki izpred 14-ih let »obremenjujejo delo vlade«, a je o Vizjaku nato povedal takole: »Na srečo ali nesrečo, sva bila takrat na nasprotnih straneh in moram reči, da sem ponosen, da sem takrat podjetje, ki sem ga vodil, Terme Olimja, obranil levih in desnih voluharjev in to je razlog, da je to podjetje še danes eno najboljših v Sloveniji in regiji,« je dejal.

Na podvprašanje voditelja oddaje Marcela Štefančiča, ali ni z zgornjo izjavo Vizjaku pravkar rekel voluhar, saj je ravno on Petanu ponujal Olimpije, je Počivalšek dejal: »To ste vi rekli. Jaz sem rekel, da sem podjetje ubranil desnih in levih voluharjev, zato je podjetje danes uspešno«.

Počivalšek meni, da Vizjak sicer dobro vodi svoje ministrstvo v sedanji vladi, a da se bo stranka SMC še odločila, ali bodo Vizjaka podprli ali ne. »Zdaj je pred nami pravica ministra Vizjaka, da se brani, in sicer bomo na vladi obravnavali njegov zagovor interpelacije, potem bo imel možnost to interpelacijo tudi zagovarjati,« je dejal in dodal: »Videli bomo, ali se bo odločil braniti na interpelaciji ali bo odstopil«.