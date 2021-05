Počivalšek ve, kdo je zmagal v vojni, Fajonova bi predčasne volitve

10.000 protestnikov?

Kaj pa STA?

V oddaja Politično sna RTV Slovenija sta tokrat bila gosta predsednica SDin, predsednik SMC. Ta je najprej odgovoril na kritike, da na proslavi ob dnevu boja proti okupatorju ni smelo biti praporščakov: »Organizatorji so povabili samo državni vrh. Ob tem je razložil, kaj je mislil s tem, da ve, kdo je zmagal v vojni. Jaz sem to dosti jasno povedal. Tisti, ki me poznajo, tudi vedo. Moja stara mama, ki je spomeničarka od 1941, ki je sodelovala pri ustanovitvi Komunistične partije Slovenije 38. leta na Čebinah, je bila ena od zmagovalcev.«»Naše borke in borci, partizani in partizanke, so takrat dosegli to, da imamo danes našo domovino Slovenijo. In se mi zdi, da na podlagi nekih ideoloških pogledov deliti narod in spreminjati zgodovinska dejstva, je skrajno nedopustno. Taki poskusi se nam žal zdaj prepogosto dogajajo,« je dodala Fajonova.Predsednica SD se je dotaknila tudi protestov, potem ko je predsednik vlade Janša ob zadnjih protestih, kjer je bilo 10.000 udeležencev, zapisal, da bodo tudi oni odgovorni za nove žrtve, nove okužene, ker da so med organizatorji oziroma vsaj spodbujajo ljudi k protestom: »To je namreč njihova ustavna, temeljna pravica, da lahko po mirni poti izražajo tudi svoj protest. In tu bi jaz raje pričakovala od predsednika vlade ali pa vlade, da se tudi opraviči, kakor je naredilo sodišče, ko je oprostilo dijake v Mariboru, ko so v času epidemije mirno protestirali za to, da lahko hodijo v šolo.«Počivalšek pa pravi takole: »Z mojega zornega kota je narobe to, da se v tej težki epidemiološki situaciji izkorišča zgodba in se to uporablja tudi za proteste proti komur koli že. Moram pa povedati, da sem sem se peljal mimo, in če kaj poznam, potem vem, kaj je to en hektar in koliko ljudi gre na en kvadratni meter.« Ob tem se z voditeljico nista strinjala s številom protestnikov, čeprav je ona vseskozi vztrajala, da gre za uradno število policije.Prav tako Počivalšek meni, da kolikor on ve, je financiranje STA za nazaj rešeno, Fajonova pa, da vlada tu zelo jasno nezakonito izčrpava javni servis. Pojavil se je tudi očitek, da ima SMC samo s petimi poslanci 12 mest preveč v delovnih telesih.»Treba pa se je zavedati, da če nekdo zapusti ekipo, v kateri je bil izvoljen, da to zahteva dogovor. In jaz verjamem, da bo v nadaljevanju dosežen dogovor, da se bodo ta mesta korektno razdelila. Seveda pa do tega ne more priti na način, kot se je ta zgodba začela odvijati, in še marsikaj drugega ni korektno v zdajšnjem državnem zboru, pa tega še nismo razrešili,« meni Počivalšek, Fajonova ob tem dodaja, da so predčasne volitve najboljša pot tudi za odpravo te blokade v državnem zboru. »Predvsem pa, da vrnemo ljudem upanje in zaupanje.«