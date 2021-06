Počivalšek sporočil dobro novico glede bonov

Dan potem, ko naj bi vlada prestavila podrobnosti glede novih bonov, a se to ni zgodilo, se je oglasil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.



»Z zbornicami in ključnimi deležniki smo znova sedli za skupno mizo in se pogovorili o aktualni gospodarski situaciji, tudi o težko pričakovanem predlogu zakona. Ta bo med drugim vključeval tudi NOVE BONE za gostinstvo, turizem, šport in kulturo,« je sporočil predsednik SMC in podpredsednik vlade.



Počivalšek je tako zagotovil, da bod vsi s stalnim prebivališčem v Sloveniji prejeli nove bone. Ti bodo nadgradnja turističnih vavčerjev, ki smo jih prejeli lani, saj se bodo lahko uporabili tudi v športne in kulturne namene. Naj pa bi bila vrednost novih bonov nižja kot lanskih vavčerjev (če teh še niste porabili, lahko to storite do konca leta); sprva se je govorila, da naj bi vsi s stalnim prebivališčem v Sloveniji prejeli 50 evrov vreden bon, nato se je ugibalo o bonih v višini 120 evrov za vse. Spomnimo; lani so polnoletni prejeli bon v višini 200 evrov, mladoletni pa v višini 50 evrov.



​Novi boni bodo del interventnega zakona, s katerim naj bi pomagali gospodarstvu in turizmu okrevati po krizi, ki je nastala zaradi epidemije novega koronavirusa.

