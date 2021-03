Počivalšek napisal pismo, Šarec mu je že odgovoril

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijose jezi nad delovanjem NPU. »Zanimiva strategija NPU. Za SRIPT in 160 tisoč evrov so angažirali 78 kriminalistov. Za 1,5 milijarde evrov Teš 6 pa niso zaznali znakov kaznivih dejanj in pustili enega celjskega kriminalista, da se muči s primerom. Pa je očitno opravil svoje delo in država bo sedaj dobila 260 milijonov evrov nazaj,« je zapisal Počivalšek.V nadaljevanju je zapisal, da zdaj nekateri prek njega rušijo vlado in nagovarjajo zdravnike, naj napišejo kaj grdega o ventilatorjih Siriusmed, da jih umaknejo iz uporabe. »Ker nimajo dokazov, da je bil nakup škodljiv, saj se uporabljajo brez zapletov, bi si 'dokaze' radi izmislili. To je neodvisnost NPU.«Kriminalisti so konec junija izvajali hišne preiskave zaradi spornih poslov z zaščitno opremo. Obiskali so blagovne rezerve, Geneplanet, ministrstvo za gospodarstvo, tudi ministra, ki se je celo znašel v celodnevnem pridržanju. Osumljenim očitajo storitev kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev.Sporne posle z zaščitno opremo je razkril nekdanji visoki uslužbenec blagovnih rezerv. Razkril je, da naj bi si Počivalšek močno prizadeval, da se posel sklene z Geneplanetom, njegova odposlankapa naj bi pritiskala na uslužbence blagovnih rezerv, da plačajo podjetju. V javnosti so bili objavljeni tudi posnetki ministrovega pogovora, ki je zahteval 100-odstotni avans, še preden je bila dana bančna garancija za posel. Primer je bil tudi pod drobnogledom računskega sodišča.Na Počivalškovo odprto pismo opoziciji in ostalim sopotnikom se je med prvimi odzval nekdnaji premir in predsednik LMŠ, ki je med drugim zapisal, da je čas za vse napisano potekel 15. februarja na seji DZ, ko so poslanci odločali o konstruktivni nezaupnici vladi, a je kandidat KUL-a za mandatarjaprejel le 40 glasov, za zamenjavo Janše pa bi jih potreboval najmanj 46.Po objavi Počivalška se je kmalu oglasil tudiiz stranke SMC, sicer predsednik državnega zbora, in zapisal: »S “sopotniki” se bomo morali najprej pogovoriti o odpravi političnega vpletanja v tožilstvo in izvrševanju zakona, ki ga je nedavno sprejel #DZ(STA) in se ga še vedno ignorira, potem pa, seveda, tudi o drugih družbenih problemih, za rešitev katerih je vedno potrebno sodelovanje.«