Počivalšek se je odločil: ne gre med poslance

Izvršni odbor SMC se je danes seznanil z odločitvijo prvaka SMC Zdravka Počivalška, da ne glede na razmere v DZ ostaja na mestu gospodarskega ministra oz. se ne bo vrnil v DZ, saj da si gospodarska panoga trenutno ne more privoščiti dodatnih pretresov. Počivalšek meni, da koalicija še vedno deluje dobro in učinkovito, so za STA pojasnili v SMC.



Vprašanje morebitne Počivalškove vrnitve v poslanske klopi se je ponovno odprlo v petek po že drugem neuspešnem poskusu koalicije za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki je ostal na položaju tudi po odhodu iz SMC in koalicije. Koaliciji je za Zorčičevo razrešitev prav tako kot prvič na tajnem glasovanju zmanjkal en glas. Napovedali so še tretji poskus, pri čemer ni jasno, kako nameravajo dobiti 46. poslanski glas. Omenja se tudi, da utegne premier Janez Janša bodisi na glasovanje o Zorčiču bodisi na katero od vsebinskih odločitev DZ, kar naj bi bilo verjetnejše, vezati zaupnico.

SMC bo odločal o kandidatu za ministra za pravosodje

Vlada ima sama v DZ 38 poslanskih glasov, a večinoma pridobi tudi podporo SNS, Desusa in poslancev narodnih skupnosti.

Eden od preizkusov bo tudi imenovanje novega ministra za pravosodje. Minuli teden je namreč zaradi zapleta pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev odstopila ministrica za pravosodje iz vrst SMC Lilijana Kozlovič. Izvršilni odbor SMC, ki se je danes seznanil z aktualnimi političnimi razmerami, je razpravljal tudi o možnih kandidatih za novega ministra. V stranki so zadovoljni, da se je med kandidati znašlo več imen, kar je po njihovih navedbah dober znak za v prihodnje. Kot so pojasnili v SMC, je izvršni odbor Počivalšku podelil mandat, da do petka zaključi pogovore z dvema možnima kandidatoma za novega ministra in Janšo oz. v najkrajšem možnem času Janši posreduje ime izbranega kandidata.



Najverjetnejši kandidat je Marko Starman (v času prve vlade Janše je sodil v kvoto SLS), kar so v SMC potrdili že v minulih dneh. Po neuradnih informacijah STA naj bi bil v igri še stečajni upravitelj Marjan Dikaučič, ki pa utegne v primeru imenovanja Starmana za ministra postati državni sekretar.



Komentarji: