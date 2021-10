Počivalšek razkril, s kom se bo združil SMC

Predsednik SMC in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek meni, da bodo prihodnje volitve redne, čeprav po njegovih besedah obstaja tudi kakšna možnost predčasnih volitev. Kot je dejal v pogovoru za Večer, SMC predčasne volitve trenutno ne ustrezajo, ker so v fazi prestrukturiranja, združevanja, povezovanja in oblikovanja koalicije za volitve.

»Če se izrazim v športnem žargonu, igramo zadnjih deset minut mandata, potem pa je še kak sodnikov podaljšek. Jaz mislim, da sodnik ne bo predčasno odpiskal konca te tekme, najprej moramo zaključiti predsedovanje Svetu EU,« je Počivalšek o možnostih predčasnih volitev dejal v pogovoru za Večerovo sobotno prilogo.

SMC bo po njegovih besedah imela 4. decembra kongres, na katerem se bodo zgodile tri pomembne zadeve. Preimenovali se bodo v stranko, ki bo pokrivala sredinski liberalni center. »To bomo poskušali povedati tudi z novim imenom stranke,« je pojasnil Počivalšek, novega imena pa ni razkril.

Povezuje se z župani

Kot drugo pomembno zadevo je izpostavil združevanje. Počivalšek verjame, da bodo pogovore o tem uspešno zaključili s stranko GAS Alojza Kovšce. Razdelali bodo tudi predvolilno povezovanje z nekaterimi strankami in posamezniki. »Imamo že relativno dogovorjene zadeve s stranko Zeleni Slovenije, z listo Bojana Šrota v Celju in še vsaj z dvema županoma, ki sta izrazila interes, da bosta pristopila k temu. Pogovarjamo se tudi z dvema zunajparlamentarnima strankama in se še nekaj župani,« je pojasnil.

Po Počivalškovih besedah nato sledi javna diskusija z gibanjem Povežimo Slovenijo. »Ampak to je tretji korak, o katerem bo odločala celotna skupina, torej nova stranka in tisti, ki bodo imeli z njo podpisan dogovor,« je dejal.

Glede predloga stranke SAB za izključitev SMC iz evropske politične skupine Alde je Počivalšek dejal, da se veseli razprave z Alde, da bo lahko, kot pravi, z argumenti dokazal odločitve stranke in da bo pojasnil, da je SMC stranka centra, ki zna sodelovati z različnimi strankami in delovati kot branik pred odkloni in povezovalno.

»Druge slovenske stranke iz Alde pač niso center, one vidijo liberalizem samo v trdni koaliciji z Levico,« je poudaril. Po njegovem je legitimno vprašanje, kakšni liberalci so tisti, ki so podpisali sporazum z nekom, ki ima v programu nacionalizacijo premoženja. Vse liberalne in gospodarsko usmerjene člane SD, SAB in LMŠ je ob tem pozval, da se pridružijo novemu liberalnemu centru, ki nastaja v okviru SMC.

O zapiranju gospodarstva

Počivalšek je sicer zatrdil tudi, da država zaradi širjenja okužb s koronavirusom ne bo več zapirala gospodarstva. »To povem jasno in glasno, ker si tega ne moremo več privoščiti,« je poudaril in dodal, da v zvezi s tem ni nobenega komunikacijskega šuma med njim in premierom Janezom Janšo.