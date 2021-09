Počivalšek po nov mandat: Dovolj je bolestnega razdvajanja naše družbe

Združevanje in novo ime

V Celju se je ob 17. uri začel težko pričakovani kongres stranke SMC. Na kongresu stranke bodo določili nove programske in operativne usmeritve za delo v prihodnje. Končno naj bi bilo tudi jasno, s kom se namerava stranka, ki naj bi jo po pričakovanju večine tudi v nadaljevanju vodil, v prihodnosti združiti.»Mi smo stranka povezovanja. Sodelovali bomo z vsemi, ki so usmerjeni v prihodnost,« je po poročanju Dela dejal pred kongresom Počivalšek.»Za nami je burno leto, pred nami pa veliko dela! Smo na skupni barki in naš skupni cilj je končno zadovoljstvo na volilno nedeljo. Ambicija stranke SMC je združiti in povezati vse tiste, ki jim je dovolj bolestnega razdvajanja naše družbe in ki navkljub vsem razlikam svoj pogled usmerjajo v tisto, kar nam je skupno in na čemer lahko gradimo razvoj za vse regije naše države,« je sporočil članstvu Počivalšek.Napovedali so že, da se nameravajo konec leta združiti s stranko Gospodarsko aktivno stranko - GAS, ki jo vodi predsednik državnega sveta, omenja pa se tudi združevanje z Zelenimi, stranko Povežimo Slovenijo in nekaterimi drugimi listami. Stranka SMC, ki je bila v začetku poimenovana Stranka Mira Cerarja in preimenovana v Stranko modernega centra, bo z združitvijo z GAS doživela tudi novo preimenovanje.Na kongresu bo članstvo nagovoril tudi predsednik vlade in prvak stranke SDS, na kongresu pa ne bo prvakov LMŠ, Desus in SAB.