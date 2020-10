Počivalšek namignil na novo pomoč, znesek bo vezan na lanski dohodek

Veter pustošil po Sloveniji, posredovali tudi poklicni gasilci

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so imeli poklicni in prostovoljni gasilci polne roke dela, saj je močan veter povzročal kar nekaj težav. Predvsem na severovzhodu države so včeraj zvečer in danes ponoči večkrat posredovali. V Celju, Lenartu, Majšperku, Trbovljah, Sevnici in Markovcih so potekale številne intervencije, kjer so prebivalci potrebovali pomoč zaradi