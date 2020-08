Počivalšek je prejel veliko pisem: to mu sporočajo Slovenci (V ŽIVO)

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijopredstavlja aktualne podatke o unovčenju turističnih bonov. Kot je dejal uvodoma, je od prejel veliko število razglednic in pisem, v katerih so državljani izražali veliko zadovoljstvo ob uvedbi t. i. vavčerjev. »Marsikdo si brez teh bonov ne bi mogel privoščiti počitnic,« je dejal minister. Izrazil je upanje, da bodo Slovenci tudi po koriščenju turističnih bonov v prihodnjih letih del dopusta preživljali v domačih krajih.Po zadnjih podatkih je bilo po ministrovih besedah izkoriščenih 512.000 bonov za nekaj manj kot 70 milijonov evrov. Največ v enem dnevu so jih Slovenci »zapravili« minulo nedeljo, in sicer za dobra dva milijona evrov.Kot je še poudaril Počivalšek, Slovenija ponuja veliko skritih biserov, ki jih marsikdo verjetno ne bi odkril, če ne bi dopusta letos preživljal doma.