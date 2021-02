Počitnice so tu, apartmaji in hoteli pa ostajajo zaprti

Končno se je epidemiološka krivulja začela konkretno obračati v pravo smer. Številke so se toliko spustile, da smo dosegli oranžno fazo semaforja, ki ga je v začetku lanskega decembra predstavila vlada za sproščanje ukrepov. Prihodnji teden se tako v šolske klopi vrača polovica šolarjev, druga polovica pa bo uživala v zimskih počitnicah. Po spletu pa se že širijo vprašanja, kako je z najemom apartmajev in počitniških kapacitet v času počitnic.



Vladni semafor je glede tega jasen. Do rumene faze najem fizičnih oseb ne bo mogoč. To bo na voljo šele, ko bomo vstopili v to fazo in bo sedemdnevno povprečje manj kot 600 okuženih in bo hospitaliziranih manj kot 500 bolnikov s covidom 19. Takrat se po vladnem načrtu sprostijo se preostale servisne dejavnosti, kakor spadajo tudi hoteli in apartmaji, ukine pa se tudi prepoved gibanja v nočnem času v vsej državi.



S ponedeljkom se sicer spreminja odlok o testiranju na smučiščih. Z negativnim testom, ki ni starejši od sedem dni, lahko gremo na smučanje. Enako velja za zaposlene na smučiščih, ki so v stiku z uporabniki, na primer žičničarje. Negativni test, ki ni starejši od sedmih dni, bo zadostoval za uporabo žičniških naprav. Zaobšli vladni odlok Iznajdljivi lastniki apartmajev pa so že našli luknjo v ukrepih in že nekaj časa ponujajo svoje storitve z možnostjo poslovnega najema. Tako poleg očitnega porasta prijav začasnih prebivališč prihaja tudi do neupravičenih poslovnih najemov nepremičnin v turističnih krajih. Vlada z zadnjim odlokom ni posebej regulirala te dejavnosti. Najemi nepremičnin so mogoči za poslovne razloge, ki so nedefinirani in zato je njihovo upravičenost težko preverjati, so za STA izpostavili na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu za občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.



Luknje v sistemu omogočajo izkoriščanje poslovnih najemov nastanitev in začasne prijave, to pa je nemogoče sankcionirati, so jasni na inšpektoratu.

