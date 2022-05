Počitnice prej, a šolarjev ne bodo pregnali v tujino

Šolske zimske počitnice bodo prihodnje leto na urniku skoraj mesec dni prej, kot smo vajeni. Razlog za prestavitev je svetovno nordijsko prvenstvo v Planici, ki bo potekalo med 21. februarjem in 5. marcem, torej ravno takrat, ko ponavadi slovenski šolarji preživljajo svoje zimske proste dni.

30.000 prenočitev več pričakujejo s prestavitvijo počitnic.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu 22. aprila objavilo spremembo Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, zapisali so: »V šolskem letu 2022/2023 se prvo obdobje zimskih počitnic začne 30. januarja 2023, drugo obdobje pa 6. februarja 2023.« Za zdaj še ni znano, kateri del Slovenije – vzhodni ali zahodni – se bo na počitnice odpravil prvi in kateri drugi teden.

Aktivna tudi smučarska zveza

Ministrstvo se za spremenjeni datum počitnic ni odločilo na lastno pobudo, za to so si namreč že več let prizadevale gorenjske občine, skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije. »Pobuda za prestavitev šolskih počitnic je bila dana že takoj ob odobritvi kandidature za organizacijo svetovnega prvenstva v nordijski kombinaciji pred tremi leti,« pojasnjuje direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, ki pravi, da je vlada še zadnji čas sprejela spremembo in jim tako pomagala izpeljati naslednjo zimsko sezono.

Zadovoljen je tudi župan Kranjske Gore Janez Hrovat. FOTO: Roman Šipić

Sprejeta odločitev je v dobro voljo spravila tudi kranjskogorskega župana Janeza Hrovata: »Izjemno smo zadovoljni, da so nam prisluhnili in sprevideli, da je tako boljše za vse. Če bi vse potekalo ob istem času, bi bila naša regija prezasedena, veliko gostov pa bi ostalo praznih rok.«

Bojazen o prezasedenosti regije je povsem na mestu, saj med nordijskim svetovnim prvenstvom po zadnjih ocenah pričakujejo do 350.000 obiskovalcev. Kot je povedal Veber, so njihove kapacitete za naslednjo zimo že povsem zapolnjene. »Ni polna samo Kranjska Gora, ampak širša regija, od Bleda do Ljubljane, od Trbiža do Beljaka. Ker to ni samo naš dogodek, ampak je ta prireditev nacionalnega pomena za vso državo.«

Tako bi večina slovenskih gostov, ki bi se želeli odpraviti na smučarski oddih, ostala brez nastanitve v regiji, kjer je kar 70 odstotkov kapacitet v zimski sezoni. Na izbiro bi jim ostala le še smučišča Rogla, Golte, Pohorje in Cerkno, ki nikakor ne bi mogla sprejeti vseh gostov, ki bi izviseli na Gorenjskem.

Podaljšana sezona

»Naredili bi veliko škodo, ki se meri v več letih. Naj spomnim na katastrofalne učinke združitve zimskih šolskih počitnic pred leti, ki je bila strokovno gledano zelo slaba. Slovenski gostje so se zaradi tega množično odpravili počitnikovat v tujino in potrebovali smo deset let, da smo jih spet navadili na preživljanje smučarskih počitnic na domačih tleh,« opozarja Veber.

Blaž Veber: »Naša zimska sezona bo podaljšana za dva tedna.« FOTO: Blaž Račič

Več možnosti za slovenske goste je torej prva pozitivna posledica prestavitve počitnic, druga pa je zagotovo več prenočitev v sezoni. Kakšne bodo pozitivne finančne posledice, smo povprašali direktorja javnega zavoda za turizem, ki ocenjuje, da bodo s prestavitvijo dosegli okoli 30.000 prenočitev več: »Predvsem pride to prav v mrtvih mesecih, kot sta konec januarja in začetek februarja, ko nikjer po Evropi ni počitnic. Po 10. januarju, ko se zaključijo hrvaške počitnice, obisk upade. Tako bo naša zimska sezona podaljšana za dva tedna.«