Počilo na primorski avtocesti, nastal je zastoj

Na primorski avtocesti se je med Brezovico in Vrhniko proti Kopru pripetila prometna nesreča, zaradi česar je bil nekaj časa zaprt prehitevalni pas, zdaj pa je promet oviran. Vozniki, ki vozijo proti Ljubljani, naj ne zavirajo in si ogledujejo prometne nesreče, opozarjajo na Darsu.

Bo pa tokratni konec tedna v znamenju gneč na cestah, zaradi začetka počitnic v delu Švice, Nizozemske in Nemčije ter številnih delovišč po avtocestah namreč pričakujejo povečan promet z zastoji.

Zastoji sicer že nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici in primorski avtocesti od Kosez mimo Kozarij do Vrhnike proti Kopru. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Vrholam in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Počasneje promet poteka še na podravski avtocesti med Podlehnikom in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na cestah Vič - Brezovica, Lesce - Bled, Lucija - Strunjan ter Šmarje - Koper.

Agencija za varnost prometa bo sicer danes do 17. ure v sklopu nacionalne preventivne akcije Varno v poletje na počivališčih Ravbarkomanda, Šentilj, Voklo, Starine, Lom, Murska Sobota, Hrušica in Lopata delila brezplačno vodo in izobraževalni letak Ustvari reševalni pas z nasveti za varnejšo vožnjo.