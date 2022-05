Počilo med Zverom in Novakovo: Ne bi si oprostila, če bi bila ob tako hudih manipulacijah Zvera tiho

Prvakinja stranke NSi in evropska poslanka Ljudmila Novak se je spet znašla na tnalu stranke SDS. Tokrat zaradi ugovora na zasedanju politične skupine EPP v Bruslju, kjer je evropski poslanec in član stranke SDS Milan Zver zmagovalno stranko na slovenskih državnozborskih volitvah označil za skrajno levo in prorusko usmerjeno. Pred vsemi predstavniki evropskih desnosredinskih strank je Zver »predstavil svojo resnico o volilnem porazu desnosredinskega političnega pola«, kot se je izrazila Novakova.

»V svoji analizi je jasno namignil, da je nedavni izid volitev v Republiki Sloveniji posledica vpliva Putinove Rusije in ne svobodne volje več kot 70 odstotkov volilnih upravičenk in upravičencev. Kot krščanska demokratka si nikoli ne bi oprostila, če bi bila ob tako hudih manipulacijah gospoda Zvera, s katerimi je v Bruslju želel načeti suverenost in integriteto moje domovine, preprosto tiho,« je sporočila.

Kot piše portal 24ur, je Zver v omenjenem govoru o stranki Gibanje Svoboda povedal še, da je gibanje ekstremno levo, in Roberta Goloba označil za energetskega oligarha ali tajkuna, ki bo pod močnim vplivom gospodarskih in drugih lobijev. Bal naj bi se tudi, da bo pod vplivom Rusije, saj gre po njegovem mnenju za prokremeljsko vlado. Na omenjenem zasedanju je trdil tudi, da je Golobu uspelo zmagati ob pomoči medijev MSM, ki so v 90 odstotkih v levi lasti, ter slovenske volivce označil za neracionalne, Slovenijo pa za tranzicijsko, postkomunistično državo, kjer politična kultura ni na tako visoki ravni kot v zahodni Evropi.

Na opisano se je že na zasedanju odzvala Novakova z izjavo, ki jo lahko v celoti poslušate tukaj: