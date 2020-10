Počilo med Mescem in Pojbičem: Bil je v plenicah, ko smo se osamosvajali, šmrkolin!

Poslanska stališča na seji DZ kažejo na neuspeh predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sredstvih za investicije v SV v letih od 2021 do 2026. V Levici, LMŠ, SD in SAB so za to, da se o taki naložbi, zlasti ob drugih potrebah v epidemiji, izreče ljudstvo. V koaliciji in SNS pa poudarjajo nujnost vlaganja v SV, varnost in mednarodne zaveze.Ob vsem tem sta se vodja Levicein poslanec SDSspustila v oster besedni dvoboj. Pojbič je Mescu očital, da bi milijone evrov porabili za referendum, namesto da bi jih vložili v zdravstvo. Mesec mu ni ostal dolžan: »Razumem, da so 'kafane' zaprte in se morate nekje zlajati. Ampak jaz tudi če bi vas ob treh zjutraj srečal za šankom, tega ne bi mogel več kot pol minute prenašati,« je dodal.Pojbič se je ob tem obregnil na poslančevo mladost: »Kdo bo meni v državnem zboru govoril, da lajam? Kdo si to dovoli? En Luka Mesec, ki je bil v plenicah, ko smo se osamosvajali? Šmrkolin!« Morate slišati, da bi verjeli ...