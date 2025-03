Počilo med Janšo in Toninom: »Tvoje napadanje in odnos do partnerskih strank ...«

Po glasovanju o ustavnih spremembah, na katerem SDS ni prijavila prisotnosti in je tako omogočila nadaljevanje postopka sprememb določb o imenovanju vlade, je znova zavrelo med SDS in NSi. V slednji SDS obtožujejo nenačelne koalicije z vladnimi strankami, medtem ko prvak SDS Janez Janša predsedniku NSi Mateju Toninu odgovarja, da piše neumnosti.

DZ je na četrtkovem glasovanju sprejel predlog za začetek postopka ustavnih sprememb glede imenovanja vlade, ki bi jo na predlog premierja imenoval predsednik republike in ne več DZ. Ob 65 navzočih poslancih jih je za začetek postopka glasovalo 55, devet proti. Poslanci SDS z izjemo Jožeta Tanka prisotnosti niso prijavili.

Uspešno prestal prvo fazo

Ker za potrditev sklepa za začetek postopka sprememb ustave z osnutkom ustavnega zakona v tej fazi na plenarni seji zadostuje dvotretjinska večina navzočih poslancev, medtem ko bo za dejansko uveljavitev sprememb ustave v nadaljevanju postopka potrebna dvotretjinska večina vseh poslancev, je predlog za začetek postopka torej zaradi poteze SDS uspešno prestal prvo fazo.

»Naša poslanska skupina se je odločila, da bo danes omogočila nadaljevanje tega postopka in to kljub temu, da se s tekstom, ki je predlagan, ne strinjamo. Strinjamo pa se z namenom, da se poenostavi imenovanje vlade, menjave ministrov in s tem hitrejše funkcioniranje izvršilne oblasti,« je tik pred glasovanjem na seji pojasnil predsednik SDS Janša.

Predlog so podprli poslanci Svobode, SD, Levice, poslanske skupine nepovezanih poslancev ter samostojna poslanca Mojca Šetinc Pašek in Dejan Kaloh in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza. Proti predlogu so bili poleg Tanka le poslanci NSi, ki so bili sicer tudi (so)pobudniki predlaganih sprememb.

Izmenjava ostrih besed

Ob tem sta se prvaka obeh opozicijskih strank na družbenem omrežju X v četrtek in danes znova spustila v izmenjavo ostrih besed.

Predsednik NSi Tonin je znova izpostavil stališče stranke, da leto pred volitvami ustave ne nameravajo spreminjati, še posebej težko to počnejo s koalicijo, ki po njihovem mnenju grobo krši ustavo in poslovnik DZ. »Janez Janša teh ovir naenkrat ne vidi več in bo šel s Svobodo delat ustavne spremembe. Oblikuje se nova ustavna večina 'razuma',« je na omrežju X zapisal Tonin.

V NSi tako Janševo SDS obtožujejo, da z vladnimi strankami tvori nenačelno koalicijo. Tonin tako meni, da bo Janša v naslednjem letu vladni koaliciji pod vodstvom premierja Roberta Goloba »zagotavljal potrebne glasove za dokončanje mandata in skrbel za discipliniranje nezanesljivih koalicijskih partnerjev«. Hkrati se je vprašal, o čem sta se dogovorila Janša in Golob, da »so poslanci SDS v le nekaj urah prišli od nasprotovanja ustavnim spremembam do omogočanja le teh«.

Janša medtem prvaku NSi na X odgovarja, da stvari ne razume. »Najbrž je težko pričakovati od predsednika stranke, ki ima danes trikrat manjšo javnomnenjsko podporo kot ob ustanovitvi, da bo kaj razumel in ne bo pisal takih neumnosti,« je zapisal. Kot je dodal, pa so poslancem NSi še pred glasovanjem njihovo postopanje razložili.

Tonin pa odgovarja, da predsedniku SDS njihovi stranki ni treba ničesar pojasnjevati. »Boš pa verjetno to moral pojasniti svojim volivcem – slišim, da si povzročil kar nekaj zmede,« se je obregnil ob Janšev odziv.

Trditve o padcu javnomnenjske podpore stranki, ki jo vodi, pa je označil za laž. »Drži pa, da smo edini, ki smo politično preživeli sodelovanje v tvojih vladah. Tvoje napadanje in odnos do partnerskih strank žal vodi proti novemu porazu desne sredine in nadaljevanje nesposobnih levih vlad tudi po letu 2026,« je svoj zapis sklenil Tonin.