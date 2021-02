Počilo med dijaki: Ne pristanemo na dejstvo, da se drugi v našem imenu oglašajo ...

Javno zavrnili bojkot

Pobuda Zahtevamo šolo! je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prejšnji teden izročila pismo s pozivom, naj čim prej odprejo srednje šole po modelu C ne glede na epidemiološko sliko in prilagodijo maturo, saj da učenje na daljavo ni rešitev. V pismu, ki ga je podpisalo več kot 800 dijakov, želijo tudi neposredni dialog z ministrstvom o rešitvi zelo zahtevne situacije. Napovedali so tudi bojkot pouka, ki so ga danes izvedli. Vseeno pa je prišlo do neenotnosti med dijaki in srednjimi šolami, saj se jih kar nekaj z bojkotom ni strinjalo.Dijaki so zapisali, da razumejo, da je trenutna epidemiološka slika daleč od idealne, ampak takšen način dela, sploh za tako dolgo obdobje, kot ga imamo pri nas, ni več zadostna rešitev za prepreke, ki jim jih je zastavila epidemija. »Prejeli ste že vrsto dopisov, peticij in pisem, ampak se nanje niste odzvali. Poleg vrnitve v šole si predvsem želimo boljšega načina komunikacije. Del tega je tudi neposredni dialog,« so zapisali v pismu.S pobudo pa se ne strinjajo vsi dijaki, ki so danes preskočili bojkot in normalno sodelovali pri pouku. Eni izmed teh so dijaki Škofijske klasične gimnazije, ki so v odprtem pismu, ki so ga poslali tudi medijem, zapisali (nelektorirano):»Smo v Sloveniji tudi drugi dijaki, ki nam ni vseeno za šolanje in šolstvo a hkrati ne pristanemo na dejstvo, da se drugi v našem imenu oglašajo v javnost. Vsaka dijaška skupnost ima svoje mnenje, tako tudi naša.«Takšnega mnenja so tudi na Gimnaziji Novo mesto, kjer so zapisali, da na njihovi šoli protesta ne bodo izvedli. Svojim dijakom so pristojni poslali elektronsko sporočilo, da se bojkota ne bodo udeležili in da bo pouk potekal normalno po urniku.Vlada je sicer napovedala, da bi dodatno sproščanje ukrepov v šolstvu lahko prinesel premik države v oranžno fazo, kar bi se lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. Dijaki se zaradi epidemije novega koronavirusa na daljavo večinoma šolajo že od lanske sredine marca. Le maturanti so lansko šolsko leto zaključili v šoli. V tem šolskem letu so bili v šolskih klopeh le slaba dva meseca.Predstavniki staršev otrok iz osnovnih šol Maribora in okolice pa so v podporo prizadevanjem za ustreznejše izvajanje pouka za danes pozvali k 10-minutni prekinitvi pouka v osnovnih šolah.