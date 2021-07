Poceni krompir iz Egipta izpodriva domačega

V času koronakrize beseda pogosto teče o najbolj prizadetih panogah, o gostincih, hotelih, sobodajalcih, ki so že leto in pol brez dela in zaslužka. Tudi avtoprevoznikom, zlasti avtobusarjem, se ni nič bolje pisalo. In še bi lahko naštevali. Kmetov v času pandemije nismo kaj dosti omenjali. Verjetno tudi zaradi stereotipa, češ, ti so preživeli vsako krizo, bodo tudi to. A se je bati, da omenjeni pregovor za slovenskega kmeta tokrat ne bo obveljal. Kmetje so v času korone resda prav tako orali, sejali in želi, a tudi slabo prodali. Zmetali so ga na kup. FOTO: Janko Majcen Pridelovalec krompirja...