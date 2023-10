Počakajte z obiskom bencinskega servisa! To so nove cene bencina in dizla

Cene 95-oktanskega bencina in dizla se bodo na servisih zunaj avtocest v torek kljub zvišanim trošarinam znižale. Liter bencina se bo pocenil za 5,2 centa na 1,536 evra, liter dizelskega goriva pa za 1,3 centa na 1,651 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,6 centa manj, to je 1,233 evra.

Te cene bodo veljale do vključno 23. oktobra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vlada je na današnji dopisni seji zvišala trošarine za vse tri vrste goriva

Za neosvinčeni bencin se trošarina z 0,41349 evra na liter zvišuje na 0,45571 evra na liter, za dizel z 0,38277 evra na liter na 0,39365 evra na liter in za kurilno olje z 0,07875 evra na liter na 0,09141 evra na liter, so sporočili iz vlade.

Kot so zatrdili, budno spremljajo razmere na trgu naftnih derivatov in s prilagajanjem trošarin ohranjajo dostopne maloprodajne cene. Hkrati pa si morajo "glede na trenutne razmere, ko vlada namenja finančna sredstva za obnovo prizadetih območij po katastrofalnih avgustovskih poplavah, prizadevati tudi za doseganje javno finančne vzdržnosti."

Za 50 litrov 95-oktanskega bencina bo treba tako na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju plačati 76,8 evra. Če cena ne bi bila regulirana, bi liter po izračunih okoljskega ministrstva ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov stal okoli 1,573 evra.

Cena 50 litrov dizla bo 82,55 evra. Če regulacije ne bi bilo, bi bilo treba za liter odšteti okoli 1,702 evra.

Za naročeno količino 1000 litrov kurilnega olja bo treba po novem računati na znesek 1233 evrov evrov brez prevoza. Brez regulacije bi moral potrošnik za to vrsto goriva odšteti okoli 1,399 evra na liter, so izračunali na ministrstvu.

Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah trgovci določajo sami cene

Vlada se je za regulacijo cen določenih naftnih derivatov izven avtocest in hitrih cest odločila junija 2022, ukrep pa je nato podaljšala do junija 2024. V skladu s tem se cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.