Starši učencev opozorili na medvrstniško nasilje: »Ravnateljica šole ga želi 'zatučkati'«

V Sloveniji je že dlje v ospredju tema o varnosti otrok, učinkovitosti šolskega sistema in odgovornosti družbe, saj je v javnost prišlo več posnetkov agresivnega obnašanja šolarjev, o čemer smo že poročali. Psiholog Kristijan Musek Lešnik zato opozarja na neresnost pri omejevanju nasilnežev v preteklih letih.

Mladoletniške kriminalitete je vse več, odgovorov nanjo pa žal zelo malo. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v začetku aprila spomnil, da sta šolsko in notranje ministrstvo junija lani podpisali protokol o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj, protokol so tudi že posodobili in dopolnili, tako da zdaj že obveščajo tudi prek SMS-sporočil. Ravnateljem so večkrat poudarili, da je treba v primeru groženj poklicati policijo, vsa podrobna navodila so jim že poslali, pa je takrat dodala državna sekretarka Janja Zupančič.

Mladoletniške kriminalitete je več, odgovorov nanjo pa malo. FOTO: Alexlinch Getty Images/istockphoto

Starši otrok Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha iz Šoštanja pa so mesece kasneje prosili Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ali lahko z javnostjo deli dogodek, je na družbenem omrežju Facebook s sledilci delil zapis Jelinčič, ki ga objavljamo v celoti.

V ponedeljek, 2. 6. 2025, se je na šolskem igrišču Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju zgodil nov primer nasilja med učenci. Učenec 6. razreda, ki bi sicer moral biti v 8. razredu, je želel fizično napasti četrtošolca. V njegovo obrambo je stopil učenec 5. razreda, kar je privedlo do fizičnega obračuna med njim in starejšim učencem. Po dogodku sta bila učenca udeležena v pretepu, mlajši učenec pa je po dogodku utrpel modrice in bil pretresen. Po pripovedovanju več očividcev in staršev gre za učenca, ki je že v preteklosti povzročal težave, šola pa naj ne bi ustrezno ukrepala. Kljub vsemu je ravnateljica šole v uradnem dopisu zanikala, da se je dogodek sploh zgodil, kar je med starši sprožilo ogorčenje. Takšno prikrivanje resnih incidentov nam daje občutek, da vodstvo šole ne ščiti otrok, temveč lastno podobo. Dogodek nas še posebej skrbi zaradi tragične zgodovine te šole – lani je 12-letna učenka storila samomor, po poročanju staršev zaradi dolgotrajnega nasilja, na katero so opozarjali, a ostali preslišani. Zato zahtevamo: Da se incident razišče in se izvedejo ustrezni ukrepi zoper storilca.

Da se vključi socialna služba in drugi pristojni organi.

Da šola vzpostavi jasne protinasilne mehanizme in varno okolje za vse otroke.

Da vodstvo šole prevzame odgovornost za prikrivanje tovrstnih dogodkov. Starši smo upravičeno zaskrbljeni in ne bomo več tiho. Nasilje ni nekaj, kar se zgodi – je nekaj, kar se tolerira, če se nanj ne odzovemo. Zaskrbljeni starši OŠ KDK Šoštanj

Ravnateljica: »Dogodka nismo zanikali«

Za komentar, kaj se je zgodilo, smo prosili ravnateljico Osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj Majdo Zaveršnik Puc. Iz šole so potrdili, da je 2. junija na šolskem igrišču prišlo do »neljubega dogodka« med dvema učencema.

»Incident smo nemudoma obravnavali v skladu z notranjimi šolskimi pravili, svetovalna služba je obvestila starše učencev ter z njimi in njihovimi starši opravila tudi razgovor. V šoli nasilja nikoli ne spregledamo, vsakršno obliko vrstniškega nasilja pa obravnavamo z največjo resnostjo, strokovno presojo in občutljivostjo do vseh vpletenih,« je sporočila ravnateljica.

»V dopisu, namenjenem staršem, dogodka nismo zanikali,« je za Slovenske novice zatrdila ravnateljica Zaveršnik Puc. »Želeli smo nagovoriti pojav širjenja nepreverjenih informacij, ki lahko škodujejo tako reševanju konkretnih situacij kot odnosom v šolski skupnosti. Naš namen je bil poudariti, da je odgovorna komunikacija vseh – tudi odraslih – ključna za zdravo šolsko okolje.«

Ker gre za mladoletne osebe, podrobnosti ne smejo razkrivati, a zagotavljajo, »da so bili ukrepi izvedeni znotraj zakonskih okvirov in v duhu varovanja koristi otrok«.

»Če se v posameznem primeru kdaj pokaže potreba, v postopke vključimo tudi zunanje institucije (npr. CSD, policijo, inšpekcijo ipd.). Na šoli imamo vzpostavljena jasna pravila, izvajamo številne preventivne dejavnosti in spodbujamo kulturo odprte komunikacije,« je še sporočila ravnateljica.