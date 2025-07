Zanesljiva energija ali večna obljuba? JEK2 ne bo končan pred letom 2040

Medtem ko Velika Britanija in druge evropske države pospešeno vlagajo v izgradnjo novih jedrskih elektrarn za zmanjšanje energetske odvisnosti, Slovenija še vedno nima jasnega časovnega načrta za drugi blok Jedrske elektrarne Krško (JEK2). Projekt, ki je v pripravi že več kot desetletje, ostaja v fazi načrtovanja, brez konkretnih odločitev o začetku gradnje.

Trenutno stanje

GEN energija, državno podjetje, odgovorno za projekt JEK2, je leta 2021 pridobilo energetsko dovoljenje za gradnjo novega bloka z močjo med 1.100 in 2.400 megavati. Vendar pa se projekt sooča s številnimi izzivi, vključno s pridobivanjem prostorskih in okoljskih dovoljenj ter zagotavljanjem finančnih sredstev.

Po trenutnih ocenah naj bi gradbeno dovoljenje pridobili okoli leta 2032, gradnja pa naj bi trajala sedem let, kar pomeni, da bi JEK2 lahko začel obratovati šele okoli leta 2040.

Načrtovani posvetovalni referendum o projektu JEK2, ki bi moral potekati 24. novembra 2024, je bil preklican zaradi pravnih pomislekov in kritik glede nejasnosti referendumskega vprašanja. Kljub temu naj bi vlada od takrat nadaljevala pripravo posebnega zakona o JEK2, GEN energija pa nadaljuje z razvojem projekta.

Tako je drugod

Medtem ko Slovenija še vedno razpravlja o prihodnosti JEK2, so druge države že sprejele konkretne odločitve. Velika Britanija je na primer začela gradnjo več novih jedrskih elektrarn, vključno s projektom Sizewell C, ki naj bi zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo in zmanjšal odvisnost od uvoza. Tudi Francija, Poljska in Finska pospešeno vlagajo v jedrsko energijo kot del svojih strategij za energetsko neodvisnost in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Kdaj se bo premaknilo pri nas?