Pobelilo Pomurje: ​kaj takega ne pomnijo niti najstarejši domačini (FOTO)

Napovedi vremenoslovcev, da zlasti severovzhodu države grozi toča, so se pozno popoldan uresničile. Po sobotni poscani Zofki, ko je le deževalo, se je tokrat razbesnelo neurje s točo.Nekaj minut po 16. uri je toča klestila predvsem v Apaški dolini, kjer je po prvih podatkih bilo tudi najhuje. Poleg uničenih vrtov, sadovnjakov in posevkov, je uničenih tudi kar nekaj makadamskih cest, kjer je hudourniška voda odnašala vse pred seboj.Po kakšnih dvajsetih minutah se je točno območje počasi premikalo po desnem bregu reke Mure proti Gornji Radgoni in okoliškim vasem, kjer je toča tudi marsikje povzročila prava razdejanja. »Čeprav imam veliko let, kaj takega pa še ne pomnim. V tako kratkem času se še ni zgodilo takšno razdejanje,« nam je povedal starejši možakar z Noričkega Vrha, dober streljaj iz središča Gornje Radgone.Na delu so tudi prostovoljni gasilci, ki jih gotovo čaka veliko dela predvsem s črpanjem meteornih voda iz kletnih in drugih prostorov.