Pobelilo dele Slovenije, imamo tudi dobro novico

Po prvomajskih praznikih prihaja sonce

Temperature se bodo dvignile. FOTO: Arso

Vremenu je malo mar, da imajo šolarji v Sloveniji počitnice ter so si zato številni njihovi starši vzeli dopust, da bi si privoščili nekaj oddiha. Vreme bo cel teden bolj kislo, danes pa je nekatere dele Slovenije celo pobelil sneg.Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi na praznični torek. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).V sredo bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V četrtek bo na vzhodu povečini sončno, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.Od petka do nedelje bo več sonca na vzhodu in več oblakov z nekaj dežja na zahodu Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, popoldanske temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bo dež zajel vso Slovenijo in v ponedeljek ponehal. Sledilo bo nekaj povečini sončnih dni, še napovedujejo na Arsu.