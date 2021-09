Pobegli bik napadel lastnika in šolarja (14)

Mirno ponedeljkovo popoldne je na žalskem območju zaznamoval razjarjen bik, ki je prestrašil občane Polzele, Založ in drugih okoliških zaselkov. »Kot so ugotovili policisti, je že pred dnevi pobegnil lastniku z ene od kmetij na območju Šmartnega ob Paki, a mu ga kljub iskanju ni uspelo najti. Pobeglo žival so v ponedeljek popoldan, okoli 15.30, opazili občani med Podvinom in Polzelo, v bližini križišča za Goro Oljko in nato še v središču Polzele, kjer se je zagnal v enega občana, temu je na srečo uspelo pobegniti. Zatem se je bik odpravil še do bližnje kmetije na območju Založ in v hlevu...