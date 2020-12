Pobeglega mačka iščejo s telepatijo

Selili so se v Maribor

Konec oktobra se je na gorenjski avtocesti, blizu Vogelj oziroma Spodnjega Brnika, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo. Za volanom je sedela, ki je bila tudi poškodovana, skupaj z njo pa so proti Štajerski potovali še dva kužka in dva mucka. Eden od slednjih, po imenuTay, je po nesreči izginil. V vaseh, nanizanih ob avtocesti, ga še danes iščejo – tudi s pomočjo Nemke, ki z živalmi telepatsko komunicira.»Nesreča se je na gorenjski avtocesti zgodila 28. oktobra. S preostalimi živalmi, ki so bile z menoj, je kar v redu, saj danes le malo šepajo. Ko so po nesreči odprli vrata, pa je Tay, ki se je vozil na sopotnikovem sedežu, pobegnil. Mislim, da je bil v šoku, zato jo je popihal, ko so odprli vrata,« zaskrbljeno pripoveduje Černilogarjeva. Kot smo še izvedeli, je bil muc med nesrečo v transporterju za prevoz živali, ta pa se je med prevračanjem vozila polomil.Na dan nesreče se je naša sogovornica ravno selila s Hrušice, torej iz okolice Jesenic, v Maribor: »Mucka zdaj v vaseh, ki so blizu kraja nesreče, iščejo moji prijatelji in ljudje dobrega srca. Kot sem izvedela, so ga v minulih dneh že dvakrat videli. Iščemo ga tudi s pomočjo letakov, ki so jih dobila vsa gospodinjstva v vaseh, blizu katerih se je zgodila nesreča.«Elena Černilogar je za Taya skrbela zadnja tri leta, dobila pa ga je v Mačji hiši. Mešanec med britanko in še eno pasmo ima čip: »Velik je, saj ima okoli devet kilogramov. Zelo je prijazen in hkrati izjemno boječ. Njegovo mijavkanje je nežno, bolj značilno za mladičke, kar nekako ne spada k njegovi veliki pojavi.«Kljub temu da sta od nesreče minila dva tedna, lastnica ni izgubila upanja: »Še vedno upam, da ga bomo našli, saj si ga močno želim nazaj. Tudi če ima kdo Taya in je na toplem, bi mi veliko pomenilo, če se vrne k meni.«Kot smo zapisali, se je lastnica pred kratkim preselila v Maribor, zato ne more sodelovati pri iskanju, ki se odvija na Gorenjskem. Da bi našli mucka, se je na spletu oblikovala skupinica kakšnih sto ljubiteljev živali, ki ga iščejo po vaseh blizu kraja prometne nesreče. Tako so velikega sivo-belega muca s trikotno liso na glavi in belimi tačkami, ki so videti kot nogavičke, že iskali s termokamero, a ga niso našli. Zaman so ga klicali tudi po gozdovih in si ogledovali vse mačje prebivalce v Vogljah, Voklem in okolici.​Ekipa, ki že nekaj tednov neutrudno išče Taya, je o njem obvestila še veterinarske ambulante in lokalne radijske postaje, klicali so tudi na Dars in spraševali, ali so ga morda našli v jarkih, speljanih ob gorenjski avtocesti. Brez uspeha.​Ta teden so poskušali še nekaj, in sicer s pomočjo Nicole Müller, ki telepatsko komunicira z živalmi. Kot Nemka opiše svoje delo, jim pošilja slike in občutke, oboje pa potem dobiva nazaj, nakar te podobe ubesedi: »Z živalmi se lahko pogovarjam, jih vprašam, zakaj se tako vedejo, in jih prosim, naj se umirijo.«Ko je v ponedeljek na opisani način komunicirala s Tayem, ji je ta povedal, da se je po nesreči zelo prestrašil, zato je moral proč in si poiskati varno zavetje. Prav tako je Nemka videla, da je muc »zbežal v gozd, kamor se je želel skriti. Tam je ostal nekaj časa, morda dan ali dva. Ko je strah popustil, je postal lačen, zato je nadaljeval pot. Pokazal mi je ulico, vendar trenutno ni na tej cesti, ampak ob njej, na travnikih in pašnikih.«Na vprašanje, ali je še vedno na cesti, ji je muc menda odgovoril: »Ja, še vedno.« In ji potem pokazal nekaj »podobnega dvorani ali velikemu parkirišču, ki ima železna vrata. Tu je tudi grmičevje. Pokazal mi je modro vozilo, o katerem pa ne pove ničesar. Pove mi, da je cesta zelo prometna, v nasprotju z ulico v njegovem domačem kraju. Promet se po cesti ne odvija hitro.«Okrepljeni s temi informacijami so tisti, ki jim ni vseeno za Taya, tudi ta teden prečesavali vasi v bližini gorenjske ceste. Ko to poročamo, velikega sivo-belega muca še niso našli.