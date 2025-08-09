ISKALI SO JO OD ČETRTKA

Pobegla divja mačka se je vrnila, Štajerci si lahko oddahnejo

Je zdrava in nepoškodovana, ob vrnitvi je bila le zelo lačna.
Fotografija: Spet je doma (fotografija je simbolična). FOTO: Ajr_images/Getty Images
Odpri galerijo
Spet je doma (fotografija je simbolična). FOTO: Ajr_images/Getty Images

B. K. P., STA
09.08.2025 ob 14:21
B. K. P., STA
09.08.2025 ob 14:21

Poslušajte

Čas branja: 1:33 min.

Afriška divja mačka serval, ki je pred dnevi ušla iz zasebnega živalskega vrta Zoo Land v Slovenskih Konjicah, se je danes ob približno 8. uri sama vrnila v živalski vrt. Je zdrava in nepoškodovana, ob vrnitvi je bila le zelo lačna.

»Vede se popolnoma normalno brez kakršnihkoli posebnosti,« so zagotovili v Zoo Land. Po njihovi domnevi se je potepala po okolici, ko pa je bila lakota le prehuda, se je vrnila.

K posredovanju informacij o pobegli živali, ki po zagotovilu lastnika ni nevarna, so občane pozvali tudi na Policijski upravi Celje. Kot so povedali, so prejeli zelo veliko obvestil. »Kdorkoli jo je kje videl, je takoj poklical,« je dejala predstavnica za stike z javnostjo na celjski policijski upravi Milena Trbulin.

Lastnik živalskega vrta Zoo Land Peter Polegek je v petek za STA pojasnil, da se je dveletni samički servala nekaj zataknilo v grlu, najverjetneje kost. Delavka v živalskem vrtu jo je poskušala uloviti z zanko, a se je žival prestrašila, skočila preko električnega pastirja in ušla.

V vrtu imajo poleg te samičke še dva servala. Vsi so po njegovih besedah udomačeni in nenevarni. Tako v živalskem vrtu kot v tematskem parku Mini Zoo Land je sicer več kot 150 živali in več kot 30 različnih živalskih vrst.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

serval pobeg Zoo Land Slovenske Konjice

Priporočamo

Trije s kamenjem napadli delavce komunale: »Težko razumem to, zaposlujemo tudi Rome«
Na eni najbolj znanih turističnih točk odjeknili streli (VIDEO)
Na območju Vranskega umrl voznik
Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Trije s kamenjem napadli delavce komunale: »Težko razumem to, zaposlujemo tudi Rome«
Na eni najbolj znanih turističnih točk odjeknili streli (VIDEO)
Na območju Vranskega umrl voznik
Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.