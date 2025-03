Po ženina se je Vida v Maribor odpeljala s stoenko (FOTO)

Med tistimi, ki že dolgo spretno krmarijo skozi zakonsko življenje, sta Radgončana Vida in Milan Borovič. Prav te dni sta v krogu domačih in prijateljev proslavila zlato poroko, torej 50 let skupnega zakonskega življenja. Proslavo visokega jubileja sta začela v RiRe baru, nedaleč od domače hiše, nadaljevala pa doma, na skupnem kosilu v družinskem krogu.

Uživata v pokoju

Njune poti so se prvič prekrižale 1974. Milan, ki se je rodil leta 1956, je s prijatelji iz rojstnega Maribora obiskal 12. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Tam je spoznal Vido (rojeno Zagorc, leta 1954), ki se je sejma udeležila s prijateljicami. Iskrica je preskočila in Milan se je hitro preselil v mesto penine in sejmov, ponj pa je šla v Maribor kar Vida, in sicer z novo znamenito stoenko, ki so si jo lahko privoščili le redki.

Visoki jubilej sta proslavila z domačimi.

Poročila sta se v štajerski prestolnici, dober teden po valentinovem, in tako se je začela njuna vesela zgodba. V zakonu sta se jima rodila sin in hči, Sašo in Nina, ki sta si že našla partnerja, sin v Rakičanu pri Murski Soboti, hči v Apaški dolini. Imata tudi pet vnukov, štiri sta jima podarila Sašo in snaha Simona (Tija, Kaj, Dia, Maj), enega pa Nina in njen Bojan (Naj). Milan in Vida imata veliko prijateljev, rada se družita, potujeta, se sprehajata, kolesarita, skrbita za zdravje in uživata v zasluženem pokoju.

Ob lepem jubileju so jima dolga, zdrava in zadovoljna skupna leta zaželeli številni prijatelji, svojci, sorodniki in sosedje.