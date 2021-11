Po zaostritvi ukrepov lekarnah primanjkuje nekaterih izdelkov

V lekarnah po Sloveniji občasno primanjkuje testov za samotestiranje, so za STA potrdili v več lekarnah. Povečano zanimanje pripisujejo napovedi obveznega samotestiranja učencev in dijakov. Nekatere lekarne pa beležijo tudi povečano povpraševanje po kirurških in maskah tipa FFP2. Od danes nošnja mask iz blaga namreč ni več dovoljena.

Bor Bitenc iz Lekarne Bitenc je za za STA pojasnil, da se njihova zaloga hitrih testov za samotestiranje zaradi težav z dobavo spreminja iz dneva v dan. Tudi dobavitelji oziroma uvozniki nimajo zalog, je dodal. »Tako nam jih bo na primer danes spet zmanjkalo in potem čakamo, kdaj bodo novi testi spet na voljo pri uvoznikih,« je pojasnil Bitenc.

Testiranje trikrat na teden

Skladno z najnovejšimi vladnimi ukrepi za zamejitev širjenja novega koronavirusa bo samotestiranje učencev in dijakov od 15. novembra namreč potekalo trikrat na teden v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov in bo obvezno.

Zaradi te spremembe v Lekarni Bitenc pričakujejo povečano povpraševanja po tovrstnih testih, zato bodo skušali povečati dobave.

Namestnica direktorice Gorenjskih lekarn Barbara Rems je za STA sporočila, da si prizadevajo zagotavljati nemoteno preskrbo testov za samotestiranje, vendar v posameznih lekarnah občasno zmanjka testov. Za zagotovitev dobave se trudijo pri vseh razpoložljivih dobaviteljih, ki dnevno zagotavljajo lekarnam minimalne količine, vendar je povpraševanje zaradi spremenjenega odloka, po katerem bo testiranje učencev in dijakov od prihodnjega tedna obvezno, bistveno večje kot pa trenutne dobave, je pojasnila.

Ponekod zmanjkalo mask

Iz Lekarn Maribor so sporočili, da hitre antigenske teste kupujejo sproti. Kot pravijo, se trudijo, da vzdržujejo optimalne zaloge, kar da je večinoma odvisno od njihovih dobaviteljev. »Seveda bomo ob še povečanem povpraševanju zaloge povečali, prav tako zaloge kirurških in FFP2 mask,« so zagotovili.

Povpraševanje po kirurških maskah narašča tudi v Gorenjskih lekarnah, kjer so zato povečali zaloge in zaenkrat pomanjkanja tovrstnih mask na trgu ne zaznavajo.

FFP2 mask pa je zmanjkalo v Lekarni Bitenc. Nove dobijo proti koncu tedna, kirurških mask pa imajo dovolj. Zmanjkalo pa jim je kirurških mask za otroke, prav tako njihovim dobaviteljem. Pričakujejo, da bodo ponovno na voljo čez teden dni.