Po zamenjavi pacientov bodo sprejeli v celjski bolnišnici nove ukrepe

Ob 14. uri je pred medije stopil strokovni direktor Splošne bolnišnice (SB) Celje Franc Vindišar. Predstavil je aktivnosti, ki jih v bolnišnici izvajajo za razjasnitev izrednega dogodka zamenjave identitete dveh bolnikov in se odzvali na nekatere navedbe v medijih (tudi celotno zdravstveno dokumentacijo, od začetka zdravljenja do odhoda iz bolnišnice). Pojasnili so jim, da je do zamenjave identitete prišlo v prostoru triaže, kjer pa zaradi varovanja zasebnosti pacientov ni videokamer. Inšpekcijski nadzor je prejel vso zahtevano dokumentacijo, odločbe SB Celje še ni prejela.

Ministrstvo podalo ovadbo

Ministrstvo za zdravje je sicer v torek na policijo podalo ovadbo zoper neznane storilce zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov v celjski bolnišnici, kar je imelo za posledico njuno neustrezno obravnavo. Kot so sporočili iz ministrstva, je prišlo do kršitve navodil v zvezi s prevozi z reševalnimi vozili, kar je deloma botrovalo zamenjavi bolnikov. Vindišar meni, da je bila ovadba ministrstva preuranjena.

V bolnišnici so prepričani, da je do zamenjave prišlo zaradi nedoslednosti. Na podlagi tega dogodka so oblikovali predloge za izboljšave. Menijo, da je treba izboljšati obravnavo prebivalcev domov iz starejših, njihovo zdravstveno stanje je slabše, za posameznega stanovalca pa je predvidenih le šest ur zdravniške oskrbe letno. Podpirajo in prosijo za obvezno identifikacijo stanovalcev, ko zapustijo okolje, v katerem živijo. Treba je preveriti protokole prevoza, v dokumentacijo pa mora biti vključena identifikacija.

Svojci stvari pokojnika niso želeli prevzeti

Kot je povedal Vindišar, so svojci pacienta, ki je umrl v bolnišnici, povedali, da se je zdravstveno stanje njihovega očeta slabšalo že nekaj dni v domu upokojencev in hkrati so opozorili, da je bila že nekaj dni prej z njim otežena komunikacija. Prav tako so nezadovoljni, da so očeta prepeljali v bolnišnico v polsedečem položaju.

Svojci drugega pacienta pa so sporočili, da jih je novica o slabem zdravstvenem stanju očeta močno prizadela, zato ga v bolnišnici tudi niso obiskali, ker so bili preveč pretreseni. Prav tako ob prihodu v bolnišnico, da bi prevzeli stvari pokojnega očeta, stvari niso želeli videti in jih je medicinsko osebje odložilo na voziček.