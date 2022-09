Po zamenjavi pacientov: ogledali so si tudi posnetke varnostnih kamer, znano, kje je prišlo do napake (VIDEO)

Slovenijo je te dni pretresel nevsakdanji primer, ko so v celjski bolnišnici živega človeka razglasili za mrtvega. Napaka se je zgodila že pri prihodu v bolnišnico, ko so pacientoma zamenjali identiteti. Enega so nepravi svojci celo pokopali, ko so kak dan pozneje v domu starejših občanov ob prihodu drugega opazili, da ne gre za pravo osebo. Da je zadeva še bolj tragična, so oba zdravili napačno – enega zaradi pljučnice, drugega zaradi vnetja sečil.

Direktor, strokovni direktor in pomočnica direktorja za zdravstveno nego so zaradi dogodka ponudili odstope, o katerih bo danes odločal svet celjske bolnišnice. Obširno poročilo so strnjeno predstavili na tiskovni konferenci in v začetku so opravili razgovore z vsemi, ki so bili na dan dogodka na kakršen koli način vpleteni v proces oziroma samo dogajanje.

Na novinarski konferenca Splošne bolnišnice Celje so predstavili ugotovitve izrednega internega strokovnega nadzora zamenjave identitete pacientov, ki sta bila hkrati pripeljana v UCC iz DSO Loka pri Zidanem Mostu.

Kot so povedali na začetku tiskovne konference, je dogodek močno zaznamoval vse zaposlene. Ti so močno pretreseni. V imenu vseh so izrekli globoko opravičilo in sožalje. Strinjajo se, da obe družini si zaslužita odgovore. Komisija je preverila ustreznost postopkov pri obeh pacientih, ki sta bila obravnavna, vzroke za zamenjavo in ali je bilo pacientoma nudeno ustrezno zdravljenje. Natančen opis dogajanje je v poročilu, ki so ga pripravili. Komisija je opravila nadzor v želji, da se okoliščine čim bolj objektivno raziščejo. Pregledali so tudi posnetke varnostnih kamer, ki so pokazali, da je do napake prišlo pri sprejemu. Usodna zamenjava se je zgodila ob predaji bolnikov v triažo.

Oba bolnika sta bila zdravljenja z napačnimi diagnozami. Bolnik, ki je umrl, zaradi akutne sepse. Za tovrstno bolezen je bil zdravljen pravilno.

Umrli bolnik je kljub neustrezni obravnavi prejel pravilno zdravljenje. Naknadno prispeli izvid je potrdil, da je bilo zdravljenje pravilno in ustrezno. Pri preživelem bolniku je bilo razvidno, da je imel glede na klinično sliko pravilno obravnavo. Akutno infekcijsko bolezen so tako zdravili ustrezno. Oba bolnika sta prejemala tudi nekaj enakih zdravil, kar je bilo ustrezno.

Približno 35 odstotkov svojcev se odloči za posmrtni obisk pokojnih, ni pa ta namenjen identifikaciji. Identifikacija je izvedena po strokovnih postopkih.

Zdravstveni inšpektorat je zaradi zamenjave identitete bolnikov v celjski bolnišnici uvedel inšpekcijski nadzor, izredni nadzor pa je napovedal tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Ob tem je dejal, da bo prevzel odgovornost in tudi sam odstopil, če bi premier Robert Golob ocenil, da mora zaradi dogajanja odstopiti. A je Golob povedal, da ministrovega odstopa ne bi sprejel.