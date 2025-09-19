Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Tega dne točno opoldne bodo po vsej Sloveniji zapiskali telefoni. A brez skrbi, ne gre za napako ali nevarnost. Gre za načrtovano testiranje sistema SI-ALARM, ki ga Uprava za zaščito in reševanje izvaja skupaj z mobilnimi operaterji. Na vašem zaslonu se bo pojavilo opozorilno sporočilo, glasen pisk pa bo poskrbel, da ga zagotovo ne boste spregledali.

Kaj pomeni alarm, ki bo zazvonil na vašem telefonu?

SI-ALARM je novi državni sistem za hitro obveščanje ljudi ob hudih nesrečah, kot so poplave, potresi, požari ali druge izredne razmere. Vzpostavljata ga Uprava RS za zaščito in reševanje ter Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

S sistemom SI-ALARM bodo pomembna opozorila o nevarnostih prišla do ljudi pravočasno. To pomeni večjo varnost za vse, hitrejše ukrepanje in boljšo usklajenost reševalcev tam, kjer bo to najbolj potrebno. Jasno in pravočasno opozorilo zmanjšuje možnost zmede in pomembno prispeva k varnejšemu ukrepanju v trenutkih, ko so ogroženi življenje, zdravje in premoženje.

FOTO: Ministrstvo Za Digitalno Preobrazbo

Kaj še morate vedeti o javnem testiranju sistema SI-ALARM?

Sporočilo se bo ob prejemu samodejno prikazalo na zaslonu telefona, na kar bo uporabnika opozoril značilni zvočni signal (zelo glasen pisk). Sporočilo se bo izbrisalo ob prvi uporabnikovi interakciji.

Kasneje bo zgodovina prejetih sporočil vidna v nastavitvah telefona, kjer lahko uporabnik ureja tudi posamezne parametre prejemanja sporočil.

Za pravilno delovanje sistema je pomembno, da uporabniki redno nameščajo posodobitve svojih mobilnih telefonov. Sistem sicer deluje na vseh mobilnih telefonih; ne le na pametnih, ampak tudi na starejših modelih, ne glede na vrsto naročniškega ali predplačniškega razmerja. Sporočila se bodo pošiljala enosmerno – od URSZR do uporabnikov –, brez možnosti povratne komunikacije oziroma neposrednega odgovora na prejeto poročilo. Prejem sporočil je za uporabnika brezplačen.

Pisk, ki rešuje življenja – 27. septembra ob 12. uri bomo vsi, ki smo priključeni na slovenska mobilna omrežja in bomo imeli vklopljen telefon, prejeli testno opozorilo. Sporočilo bo jasno označeno kot TEST.

SI-ALARM bo deloval po celotni Sloveniji, ne glede na operaterja, brez internetne povezave ali naložene posebne aplikacije. Sporočila bodo pošiljali pristojni organi oz. druge odgovorne službe, ko bo to potrebno. Sistem pošiljanja bo v prihodnosti omogočil, da bomo hitro izvedeli, kaj se dogaja, kje grozi nevarnost in kaj moramo storiti, da zaščitimo sebe in svoje bližnje. Sistem že uporablja večina evropskih držav, zdaj prihaja tudi k nam.

Ob prejemu testnega sporočila ostanite mirni, ne ugašajte telefonov, sporočilo pa sprejmite z razumevanjem. Gre namreč za vajo, ki bo v prihodnosti, v primeru izrednih razmer, pomagala vzpostaviti bolj varen jutri za vse nas.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Ministrstvo za digitalno preobrazbo uporabnikom priporočata, da posodobijo programsko opremo svojih telefonov na najnovejšo različico, še posebej to velja za uporabnike telefonov Apple.

Kako bo videti sporočilo, ki ga boste prejeli 27.9. ob 12. uri? Vsebina testnega sporočila NACIONALNO OPOZORILO: »SI-ALARM To je testno sporočilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja. TEST TEST TEST«

Več o sistemu javnega obveščanja in alarmiranja najdete tudi TUKAJ

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za digitalno preobrazbo