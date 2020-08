Po vročinskem valu konec poletja

Minuli dnevi so nam zlasti v popoldnevih postregli z vročino, ko so se temperature dvignile do 29 ali 30 stopinj Celzija, predvsem z vlago, ki ne da dihati in še pospešuje potenje. Zdaj je spet malo bolje, na nebu so se pojavili oblaki in sonce vendarle ne pritiska tako močno.Dnevi sredi tedna bodo prijetni, danes bo nevihtno, najvišja dnevna temperatura v prestolnici bo samo 23 stopinj Celzija. A že konec tedna se bo spet zjasnilo in bo vroče. Nas čaka zadnji vročinski val? Mag. Tanja Cegnar z agencije za okolje pravi, da gre bolj za zadnji poletni preblisk kot val, saj bo vse skupaj trajalo dva dni. Pa vendarle bodo imeli ...