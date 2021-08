Po vrnitvi s počitnic jih je pričakala nagrada

Brigita pravi, da bo nahrbtnik pripadel hčerki. FOTOgrafiji: Oste Bakal

Med tistimi, ki smo jih razveselili v letošnji nagradni igri Poletje s Slovenskimi novicami, je tudi tričlanska družinaz Gregorčičeve ulice v Radencih. Prejeli so paket, ki jein njuno 14-letno hčerkozelo razveselil. Ko smo jim veselo novico sporočili, so še bili na počitnicah v Rogaški Slatini, kmalu zatem pa smo jim lahko predali njihovo darilo. »Res ste me zelo razveselili in nam vsem trem še polepšali zadnja dneva počitnic. Moram priznati, da pogosto, pravzaprav iz Slovenskih novic vedno, pošiljamo različne kupončke, a doslej smo bili deležni le kakšnih simboličnih nagrad. Tokrat pa je bilo nekaj drugega, kajti tukaj je veliko koristnih in lepih stvari, nekaj za takojšnjo potrošnjo, nekaj pa tudi za daljši rok,« je bila zadovoljna Brigita, ki se je rodila v Policah pri Gornji Radgoni, življenjskega sopotnika pa je našla v Radenčanu Robertu. Zaposlena je v bližini rojstnega kraja, v enem največjih pomurskih podjetij, Elradu International iz Gornje Radgone.»Pili in pekli bomo, da se bo kadilo, saj imamo zdaj po dopustu veliko časa in kmalu bomo pripravili velik piknik,« dodaja Robert, ki je tudi zaposlen v neposredni bližini svoje Brigite, v Arcontu IP, ta ima enako kot Elrad International sedež v industrijski coni v Gornji Radgoni. In dokler je Robi pospravljal darila – Teekannejeve ledene čaje s sadnimi okusi, Danino limonado in vodo, prav tako z različnimi okusi, pa paleto Kotanyijevih začimb, bon za Meso Kamnik (Anton) in prenosni bluetooth zvočnik JBL GO2 –, nam je Brigita še zaupala, da so že vrsto let naročeni na Slovenske novice, a je bil tokrat izžreban elektronski kuponček, ki ga je poslala Sanja, zapisala pa je mamino ime. »Zato bo hčerki, ko ga spraznimo, pripadel hladilni nahrbtnik Slovenskih novic s priborom za piknik, videti je zelo kakovosten,« še pove Brigita in doda, da v njihovi družini radi prebirajo Slovenske novice, zdaj jih bodo pa še raje. »V časopisu najdemo vse, kar nas zanima, poleg pa so tudi različne priloge, v katerih je tudi veliko zanimivega.«