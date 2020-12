Po vremensko pestrem tednu nas za vikend čaka to

Po vremensko pestrem tednu prihajajo nekoliko višje temperature in bolj stanovitno vreme. Sneg je že dodobra pobelil nekatere slovenske kraje, vendar se snežnih padavin v prihodnjih dneh ne bomo razveselili. Čaka nas pretežno suho vreme.



Začetek vikenda bo večinoma oblačen in ponekod meglen, v južnih in zahodnih krajih lahko nastane kakšna manjša ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 °C. Prihaja nekaj sonca V soboto bo oblačno, a po večini suho vreme. Jutranje temperature bodo od –3 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od –1 do 4, na Primorskem okoli 10 °C. V nedeljo se bo od zahoda postopno jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Po nižinah v notranjosti bo dopoldne še oblačno ali megleno.



V ponedeljek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Nevarnost plazov, razlivalo se bo morje Razglašena je splošna nevarnost proženja snežnih plazov. Na območju Zelenice je ta tretje stopnje na petstopenjski evropski lestvici. Više, nad 1300 metri, je sneg še mehak. Na delih, kjer je veter nanosil sneg, je lahko nevarnost proženja snežnih plazov velika. Na območjih z večjim naklonom so mogoča spontana plazenja. Tam se že ob manjši dodatni obremenitvi lahko sproži snežni plaz.



Gladina morja bo v soboto zjutraj ponovno povišana. Med 5. in 9. uro se bo morje razlivalo na najbolj izpostavljenih delih obale, v višin do 20 cm. Razlivanje bo mogoče tudi v nedeljo, ko pa bo gladina nekoliko nižja.