Po velikem dogodku in izrednih razmerah v Ljubljani se je oglasil Janez Janša (FOTO)

Voditelji članic EU in držav Zahodnega Balkana so danes na Brdu potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu, a bistvenih premikov za države regije ni bilo. Na delovni večerji v torek so se evropski voditelji strinjali, da mora unija okrepiti zmožnost avtonomnega delovanja, da bo učinkovitejša na mednarodnem prizorišču.Po končanem dogodku velikih razsežnosti pa se je na twitterju oglasil premier, ki se je med drugim zahvalil tudi policistom. »Največji mednarodni dogodek v zgodovini Slovenije je za nami. Prvič po dolgih letih so se neformalnega vrha EU in voditeljev ZB fizično udeležili prav VSI vabljeni. Hvala sodelavcem, protokolu, JGZ Brdo. Hvala @policija_si za uspešno varovanje in potrebno ukrepanje.«Vrh EU in držav Zahodnega Balkana je bil osrednji dogodek slovenskega predsedovanja Svetu EU. Na Brdu so se zbrali voditelji vseh 27 članic EU ter Albanije, BiH, Srbije, Severne Makedonije, Črne gore in Kosova.»EU potrjuje nedvomno podporo evropski perspektivi Zahodnega Balkana in pozdravlja zavezanost partnerjev na Zahodnem Balkanu evropski perspektivi, ki je v vzajemnem strateškem interesu,« piše v izjavi z Brda, ki so jo danes sprejeli voditelji.