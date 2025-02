Po večmesečnih burnih razpravah v javnosti poslanci v 15 minutah znižali omrežnino

V Državnem zboru (DZ) je danes potekala izredna seja, na kateri so poslanci že tretjič obravnavali predlog zakona, po katerem bi gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos plačali nižjo omrežnino v najdražjem časovnem bloku.

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce določa, da se bodo tarifne postavke za obračunsko moč za gospodinjske odjemalce za januar in februar letos v časovnem bloku 1 znižale na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2.

Manko pobrane omrežnine - po oceni predlagateljev 19,5 milijona evrov - bo moral kriti sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles.

Seja naj bi trajala slabih pet ur, je bilo mogoče prebrati v dokumentu, objavljenem na spletni strani DZ, v katerem je bil objavljen časovni potek in vrstni red seje. A na veliko presenečenje se je izredna seja končala po vsega 15 minutah!

Ko so predlagatelji predstavili svoja stališča, ni bilo nikogar, ki bi jim oporekal, ki bi so na temo znižanja omrežnin želel razprave, zato je predsednica ZD Urška Klakočar Zupančič sejo za pol ure prekinila, čemur je sledilo glasovanje.

Od 66 poslancev, kolikor se jih je izredne seje udeležilo, je 44 glasovalo za, proti ni bil nihče.

Poseg v pristojnosti agencije

Agencija za energijo, v katere pristojnosti je določanje metodologije zaračunavanja omrežnine in višine tarif, je ob vložitvi predloga zakona opozorila, da gre za poseg v njene pristojnosti. Ob prvih podatkih za letos 2024 je sicer napovedala, da bo med drugim proučila možnost zmanjšanja števila časovnih blokov in način določanja obračunske moči.

Tudi zakonodajno-pravna služba DZ je poudarila, da določbe predloga, ki pomenijo določanje tarifnih postavk in omrežnine, pomenijo vsebino, ki se ureja v splošnem aktu regulatorja, »zato niso v skladu z ustavnimi načeli pravne države in z načelom delitve oblasti in prav tako ne z direktivo EU, ki ureja pravila notranjega trga električne energije«.

Gregorič upa, da bo agencija sistem poenostavila

»Prav je, da država pred nesorazmernimi dvigi na položnicah zaščiti ljudi, ki so v preteklosti sprejemali pravilne investicijske odločitve,« je dejala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen. Analize, ki jih ima ministrstvo, po njenih besedah kažejo, da bodo pri gospodinjskih odjemalcih, ki imajo sončno elektrarno, in tistih, ki imajo sončno elektrarno in toplotno črpalko, zvišanja na položnicah na letni ravni presegla 200 odstotkov. To je nesorazmeren dvig, ki je bil vpeljan brez ustreznega prehodnega obdobja, niti ni bilo pri tem zasledovano načelo postopnosti, je še dodala Sršenova.

»Veljavni sistem omrežnine kaznuje vse investitorje v obnovljive vire in zavira zeleni prehod,« pa je v imenu predlagateljev dejal Miroslav Gregorič (Svoboda).

Izrazil je upanje, da bo Agencija za energijo v skladu z napovedmi poenostavila sistem z manj časovnimi bloki ter spremenila določene obračunske moči in zmanjšala razlike v faktorjih med časovnimi bloki.