Po več 10 ljudi ostaja pred avtobusi, prihajajo še študenti

Z oktobrom prihaja več deset tisoč študentov

Dodatne kapacitete, kjer se to da

Avtobusi so na določenih linijah polni. FOTO: Blaž Samec, Delo



Dodatni nadzori na avtobusu zaradi mask

Starejši so se že pred izburhom virusa sars-cov2 v javnem prometu zaščiti mask, predvsem zaradi gripe. FOTO: Blaž Samec, Delo

Čakajoč ministrstvo: povečanje števila linij in avtobusov ni rešitev

Ministrstvo za infrastrukturo odgovarja



V javnosti kroži tudi ideja o vzpostavitvi rezervacijskega sistema na avtobusih v javnem linijskem potniškem prometu. Na Ministrstvu za infrastrukturo te rešitve ne podpiramo, saj ni združljiva z naravo javnega potniškega prometa (JPP) in bi pomenila korak nazaj glede na sedanje stanje in večje stroške za potnike.



Z uvedbo enotne vozovnice za vse uporabnike medkrajevnega JPP smo omogočili uporabo kateregakoli prevoznega sredstva in kateregakoli prevoznika na določeni relaciji. Če bi sedaj potnik moral kupiti še rezervacijo, bi se, tako kot pred uvedbo enotne vozovnice, moral odločiti že vnaprej za določenega prevoznika in termin vožnje. Ta sistem bi povzročil neenakost med potniki, saj bi prednost pri uporabi javnega potniškega prometa imeli tisti, ki si lahko privoščijo nakup rezervacije za vsako vožnjo. Poleg tega to še vedno ne bi zagotavljalo, da bi dobil prevoz takrat, ko bi ga želel, saj sistem rezervacij ne rešuje problema premajhnih kapacitet javnega potniškega prometa.



Poleg finančnega bremena bi z rezervacijskim sistemom potnikom naložili še dodatno breme, saj bi morali pred vsakim potovanjem pridobiti še rezervacijo. Tako bi npr. nekdo z mesečno vozovnico moral vsak dan urediti še rezervacijo.

»Zadnja dva meseca na avtobusni postaji v Ljubljani z veliko težavo umirjamo potnike, predvsem z brezplačnimi vozovnicami, ki so prepričani, da jim vsaka taka vozovnica brezpogojno zagotavlja prevoz ob izbrani uri, na določen dan na izbrani liniji. Na srečo letos turistov pravzaprav ni, zato pred avtobusi ostaja nekaj deset ljudi. Če pa bi jih imeli, bi pred avtobusi ostajalo po več kot 100 ljudi,« nam je o težavah zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa in posledično manjšega števila dovoljenih potnikov na avtobusu, povedalz Avtobusne postaje Ljubljana.Že nekajkrat so se zgodili incidenti pred avtobusi, ker potniki ostanejo pred vrati, saj ni več dovolj prostora, in so zato jezni. Vse od žaljivk do pretepov, ker niso prišli na vrsto in morajo čakati na naslednji avtobus. Število potnikov se bo z oktobrom še povečalo, saj se v študijske klopi vrača več kot 70 tisoč študentov. Veliko jih uporablja javni prevoz. In kje se zaplete? Pri dosledni uporabi rezervacijskega sistema v medkrajevnem avtobusnem prometu. »Sprejem študentov ob obstoječem stanju žal ne more biti drugačen kot neprimeren za javni potniški promet, ki naj bi bil enostaven za uporabo, potnikom prijazen in način prevoza prihodnosti.«V prevozniškem avtobusnem podjetju Arriva so nam povedali, da se skušajo prilagoditi razmeram. »1. julija 2020 se je znatno povečalo število rednih uporabnikov javnega potniškega prometa, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov. V Arrivi se dnevno prilagajamo povpraševanju, z dodajanjem dodatnih kapacitet, kjer to razmere dopuščajo.«Avtobusna postaja Ljubljana predstavlja več kot 45 odstotkov izvedenih postajnih storitev v Sloveniji in zato sprejema največ reklamacij in negodovanj v Sloveniji. »Do incidentov prihaja, na avtobusni postaji beležimo že več deset verbalnih napadov na naše zaposlene, prometnike in blagajnike, na nestrpnost potnikov do voznikov prevoznikov, med katerimi jih kar nekaj na linijah, trenutno proti morju, teh linij ne želi več izvajati in zamenjati linijo. Prihaja tudi do prerivanj med potniki, starejšimi osebami, do nekontroliranega gibanja po postaji in zamud zaradi nestrinjanj potnikov z nezmožnostjo potovanja do izbrane destinacije,« še doda Jeras.Po drugi strani v Mariboru nimajo takšnih težav. »Kakšnih incidentov zaradi omejitev doslej nismo imeli, smo pa v minulih dneh zaznali, da nekateri potniki omenjenih ukrepov ne upoštevajo dosledno. Tako smo sprejeli odločitev o izvajanju poostrenih nadzorov na določenih avtobusnih linijah, pri čemer naši kontrolorji potnikom brez maske ne dovolijo vstopa na avtobus oziroma jih pozovejo, da ga zapustijo. Cilj tega ni, da bi komurkoli preprečili uporabo mestnega potniškega prometa, temveč želimo doseči spoštovanje navodil in s tem zagotoviti varnost vseh potnikov na avtobusu,« so nam povedali v Javnem podjetju Marprom.Neprijetne situacije in zapleti se dogajajo, ker so vse vozovnice izenačene – tako mesečne, dnevne kot brezplačne za starejše. »Poudariti je treba, da so uporabniki mesečnih vozovnic večinoma potniki, ki potujejo na krajših relacijah, med tem, ko so dnevni potniki in sedaj tudi potniki z brezplačno vozovnico uporabijo daljše relacije, atraktivnejše v danem letnem času, katere niso pokrite z zadostnim številom odhodov. Prav tako pri imetnikih mesečnih vozovnic ni mogoče predvideti kdaj in ob katerih urah bodo potovali in pri ostalih, predvsem z brezplačnimi vozovnicami. Zato je utemeljevanje o povečanem številu avtobusov neutemeljeno in tudi zaradi omejenega števila avtobusov registriranih za GJS neizvedljivo,« sporoča Jeras, ki vidi rešitev v rezervacijskem sistemu.Od prisojnega ministrstva za infrastrukturo tako pričakujejo dogovor do konca septembra: »Trenutne probleme želimo skupaj s prevozniki rešiti v najkrajšem možnem času in dobiti potrditev s strani odgovornega ministrstva, saj svojih rešitev nimajo.«