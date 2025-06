Ameriške sankcije zoper slovensko sodnico

Madžarski parlament je minuli mesec potrdil izstop države iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki ga je vlada premierja Viktorja Orbana večkrat označila za politično sodišče. Orban je namero o izstopu napovedal na začetku aprila, ob obisku izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti.

ZDA so uvedle sankcije proti štirim sodnicam Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), tudi Slovenki Beti Hohler. Kot je sporočil State Department, je to »odgovor na nezakonita dejanja ICC, usmerjena proti ZDA in Izraelu«. Hohlerjeva je bila članica panela ICC, ki je odobril izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Orban je Netanjahuja gostil kljub nalogu za prijetje ICC-ja, ki ga je sodišče za izraelskega premierja izdalo zaradi njegovih dejanj v vojni v Gazi.

Umik države iz sodišča sicer začne veljati leto dni po vložitvi ustreznih dokumentov - ponavadi v obliki uradnega pisma z izjavo o izstopu - v uradu generalnega sekretarja ZN. Doslej sta iz sodišča izstopili le dve državi - Burundi in Filipini.

Sodnica Mednarodnega kazenskega sodšča Beti Hohler. FOTO: Katja Kodba/sta

Pravosodna ministrica: Sankcije proti sodnicam ICC so nesprejemljiv pritisk

Predsednik vlade Robert Golob se je že odzval na ameriške sankcije proti slovenski sodnici: »Obžalujem današnjo odločitev ameriške administracije, s katero uvaja sankcije zoper štiri sodnike Mednarodnega kazenskega sodišča. Slovenija je in bo še naprej neomajna podpornica neodvisnosti in nepristranskosti te osrednje mednarodne kazensko pravne sodne institucije in delovanja njenih zaposlenih.«

Odziv zunanjega ministrstva Slovenija obžaluje napovedane sankcije vlade ZDA zoper 4 sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča, med njimi tudi sodnico iz Slovenije. Slovenija zavrača pritiske na sodne institucije in vplivanje na pravosodno delovanje, sodišča morajo delovati v interesu prava in pravičnosti. Sodnici, ki je slovenska državljanka, bomo v aktualni situaciji nudili vso potrebno podporo pri opravljanju njenega mandata. Slovenija bo zaradi uvrstitve državljanke članice EU na sankcijski seznam ZDA predlagala takojšnjo aktivacijo akta EU o blokiranju.

Gre za resen in nesprejemljiv pritisk na neodvisno delovanje institucije, pa je sporočila ministrica za pravosodje Andreja Katič. »Z obžalovanjem in zaskrbljenostjo spremljam odločitev ZDA o uvedbi sankcij proti štirim sodnicam ICC (...). Gre za resen in nesprejemljiv pritisk na neodvisno delovanje institucije, ki je bila ustanovljena prav zato, da preganja najhujše zločine proti človeštvu,« je sporočila ministrica. Dodala je, da ICC temelji na mandatu držav pogodbenic in na načelih pravičnosti, odgovornosti in neodvisnosti. »Sodnica Beti Hohler, ki je v to funkcijo izvoljena kot strokovnjakinja z nesporno integriteto, zasluži spoštovanje in zaščito pri opravljanju svojega mandata,« je dodala ministrica. Sporočila je še, da Slovenija ostaja trdna zagovornica ICC, sodnici pa izrazila vso podporo »pri opravljanju njenega pomembnega mandata«.

Pirc Musarjeva: »Nobena država ne bi smela kaznovati tistih, ki služijo mednarodni pravičnosti in pravni državi«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je v svojem odzivu takole zapisala: »Odločno obsojam ameriško odločitev o uvedbi sankcij proti sodnicam Mednarodnega kazenskega sodišča – vključno s slovensko sodnico Beti Hohler. Gre za globoko zaskrbljujočo in nesprejemljivo potezo.​ Nobena država ne bi smela kaznovati tistih, ki služijo mednarodni pravičnosti in pravni državi. Mednarodno kazensko sodišče (MKS) je neodvisna sodna institucija, ki jo je ustanovila mednarodna skupnost za pregon najhujših zločinov, ki zadevajo človeštvo. Spodkopavanje njegovih sodnikov je napad na samo idejo odgovornosti in pravičnosti. Kot predsednica Republike Slovenije – in kot predana zagovornica mednarodnega prava – sem popolnoma solidarna s sodnico Hohler in njenimi kolegi. Zaslužijo si naše spoštovanje in zaščito, ne pa prisile ali ustrahovanja. Slovenija bo še naprej branila neodvisnost ICC. Pravičnost se ne sme nikoli politizirati. Spoštovati moramo načelo, da nihče ni nad zakonom.

Foto utrinek z obiska predsednice republike na Mednarodnem kazenskem sodišču septembra lani. FOTO: Nebojsa Tejic/sta

Ta odločitev ZDA ni konec mednarodnega prava. Nasprotno, le krepi našo odločenost, da ga ohranimo – saj je spoštovanje mednarodnega prava v središču zunanje politike Slovenije.«