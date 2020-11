Po ustavi javne sodbe niso več javne

Trump dviguje prah s spremembo videza (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump (74), ki je v petek prvič po volilnem porazu stopil pred kamere, je pozornost vzbudil ne le s svojimi besedami, ampak tudi z videzom. Trumpovi lasje, njegov zaščitni znak, so namreč izgubili nekaj svoje značilne svetlo oranžne barve in so postali bolj sivi, ugotavljajo uporabniki spletnih omrežij. Trump, ki ne priznava volilnega poraza in trdi, da je