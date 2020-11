Po urgenci se je iz bolnišnice oglasil minister Cigler Kralj

Rop, da te kap: štirje moški vdrli v hišo in se predstavili kot policisti

Včeraj okoli 21.30 so policiste obvestili o ropu v bližini Velikih Lašč. V poročilu PU Ljubljana pišejo, da so po do zdaj znanih podatkih štirje storilci najprej vlomili v hišo oškodovanke. Tej so se predstavili kot uslužbenci policije, jo zadržali v enem izmed prostorov, drugi pa so preiskali hišo ter iz nje odtujili gotovino in mobilni telefon. Po dejanju so s kraja