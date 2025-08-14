DOLGOTRAJNA OSKRBA

Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje

Zakon določa višino prispevka v znesku enega odstotka bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Gregory_lee/Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Gregory_lee/Getty Images

STA, N. P.
14.08.2025 ob 07:53
Upokojencem, ki so prvi občutili uvedbo obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo v žepu, avgusta sledijo delavci in delodajalci. Tisti zaposleni v javnem sektorju, ki plačo za minuli mesec prejmejo deseti delovni dan v tekočem mesecu, bodo plačo za julij, ki bo zaradi odtegnjenega prispevka v višini enega odstotka bruto plače nižja, prejeli danes.

Najpozneje 18. avgusta pa bodo prispevek plačali vsi delavci in delodajalci v državi. Po zakonu o delovnih razmerjih se plača namreč izplača najpozneje 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je obvezno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo od 1. julija določil tako za delavce in delodajalce kot za upokojence. Zakon določa za upokojence višino prispevka v znesku enega odstotka neto pokojnine, za delavce in delodajalce pa v znesku enega odstotka bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.

Po zadnjih podatkih je povprečna plača v državi malenkost nad 2500 evrov bruto. En odstotek od tega zneska znaša 25 evrov, dva odstotka pa 50 evrov.

Glede na ocene ministrstva za solidarno prihodnost se bo letos v blagajni za dolgotrajno oskrbo, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, skupno zbralo nekaj manj kot 258 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa nekaj manj kot 650 milijonov evrov.

Dolgotrajna oskrba plača prispevki upokojenci plače prispevek zakon o dolgotrajni oskrbi zaposleni bruto plača

