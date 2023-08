Kakšna donacija: ministrstvo za obrambo je prevzelo opremo, ki bo prišla zelo prav

V skladišču Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo v Šentvidu pri Ljubljani je danes potekal podpis donatorske pogodbe Slovenski vojski ter Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Donatorsko pogodbo so podpisali državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved, direktor podjetja Kaercher Slovenija Aleksej Aljoša Assejev in prokurist podjetja Panna Plus, d.o.o., Gorazd Peklar.

Donatorsko pogodbo podpisujejo direktor podjetja Kaercher Slovenija Aleksej Aljoša Assejev, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved in prokurist podjetja Panna Plus Gorazd Peklar. FOTO: Jerica Pavšič

Nemško podjetje Kaercher je v koordinaciji s svojima pogodbenima partnerjema, slovenskima podjetjema Kaercher Slovenija in Panna Plus, doniralo opremo visoke kakovosti v vrednosti približno 170.000 evrov. Gre za visokotlačne čistilnike, električne generatorje ter črpalke za odpadno vodo za čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov. Oprema bo uporabljena za pomoč ljudem na prizadetih območjih.

Donirana oprema bo v pomoč pri odpravljanju posledic uničujoče ujme. FOTO: Borut Podgoršek

»Slovenija je izjemno hvaležna za vso pomoč, ki jo prejema v teh težkih trenutkih, tudi za to pomoč, ki jo prejemamo danes. Ta bo šla nemudoma na prizadeta območja in bo takoj tudi uporabljena. Gre za opremo, ki je v situaciji, v kakršni smo, izrednega pomena,« je ob podpisu poudaril državni sekretar Rudi Medved. Ob tem je še spomnil, da so družine danes tiste, ki so najbolj na preizkušnji, in družinska podjetja, kot je podjetje današnjega donatorja, razumejo to težko situacijo.

Najvišji higienski standardi

V donirani opremi so visoko profesionalni stroji za čiščenje poslovnih in stanovanjskih prostorov, s katerimi je mogoče dosegati najvišje higienske standarde. Gre za visokotlačne čistilnike, električne generatorje in črpalke za odpadno vodo, skupaj 181 kosov profesionalne visokokakovostne opreme, zapakirane na 18 paletah, za čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov, ki bodo uporabljeni v pomoč ljudem na prizadetih območjih. Natančneje, donirali so kar:

48 industrijskih sesalnikov oz. visokotlačnih čistilnikov s hladno vodo za suho in mokro čiščenje na bencinski pogon, torej popolnoma neodvisnih od zunanjih virov energije. Čistilnik lahko posesa vodo tudi iz rek in jezer ter jo uporabi za čiščenje. Čistilnik je dejansko namenjen za čiščenje v najtežjih pogojih;

40 električnih mobilnih generatorjev moči 5 kW z do 10 urami samostojne oskrbe z električno energijo;

73 visokotlačnih čistilnikov na hladno vodo;

20 mobilnih črpalk za odpadno vodo z zmogljivostjo črpanja 45 m³ vode na uro na bencinski pogon.

Podjetje Panna Plus bo skupaj s podjetjem Kaercher Slovenija izvedlo tudi usposabljanje uporabnikov doniranih sistemov, in sicer pripadnikov Slovenske vojske.

