Po trojnem umoru stopili skupaj

Presegli pričakovanja

Tudi svetovni motokrosistični prvak Tim Gajser zna biti dobrodelen. FOTO: Facebook

3600 evrov so zbrali za dres Matjaža Rozmana, nosil ga je na tekmi lige narodov.

Tim Gajser je za licitacijo, ki se konča danes zvečer, prispeval svoj dres, Filip Flisar pa čelado.

Počasi, ampak zares počasi se življenje po trojnem umoru v Gerečji vasi vrača v stare tirnice. Ljudje se po tragediji na božični večer ne zapirajo več v svoje domove, čeprav verjetno nikoli ne bodo pozabili masakra, ki ga je uprizoril 35-letni. Šele z nastopom novega leta se je marsikomu porodila misel, da bosta, ki je po sreči preživel tragedijo svoje družine, in njegov štiriletni nečakpotrebovala (tudi) finančno pomoč. Kot smo že poročali, je bil štiriletni fant priča tragediji, ko je njegov oče z nožem umoril njegovo mamico, 35-letno magistro farmacije. Zdaj so ga pristojni dodelili v začasno skrbništvo stricu Mihi, ki si na vse pretege prizadeva, da bi fantič tudi v prihodnje odraščal pri njem.Kot prvi se je na svojega prijatelja Miho Lešnika spomnil slovenski reprezentančni nogometni vratar. Na licitacijo je ponudil svoj dres, ki ga je nosil na tekmi lige narodov. Dražba njegovega dresa se je zaključila na novega leta dan, najvišja ponudba pa je prišla od ptujskega podjetja UVM partner, ki je zanj odštelo 1600 evrov. A to še ni končen znesek. »Ob tem je s sedeža Nogometna zveza Slovenije (NZS) prišlo prijetno presenečenje. Naša krovna nogometna organizacija se je vključila v akcijo zbiranja pomoči in bo Mihi in Matiji prispevala 2000 evrov. Skupna vrednost dresa je tako dosegla 3600 evrov,« je dejal Matjaž Rozman.Čuvaj mreže celjskega prvoligaša je na koncu dodal: »Ne želim nikogar posebej poudarjati, vsi ste prispevali svoj kamenček v mozaiku pomoči. Pa vendarle moram izpostaviti eno ime in omeniti izjemno veliko srce, vsa čast.« Vzoru Matjaža Rozmana sta sledila še dva odlična štajerska športnika: svetovni motokrosistični prvakin sveže upokojeni smučar prostega sloga. Gajser je na licitacijo, ki poteka na facebooku, poslal svoj podpisani dres, medtem ko je Flisar prispeval prav tako lastnoročno podpisano čelado za gorsko kolesarjenje 4 x Val di Sole 2017.Izklicna cena za Gajserjev dres in Flisarjevo čelado je bila 100 evrov, a je kar hitro dosegla nekajkratnik začetne ponudbe. Kot smo izvedeli, se bo licitacija zaključila danes ob 20. uri. A tudi tisti, ki v omenjeni dražbi ne bodo uspešni, lahko pomagajo Mihi in Matiji, ki se bosta po smrti očeta, mame, sestre, dedka in babice težko vrnila v normalne smernice, saj so v Zvezi Leo klubov zanju odprli poseben transakcijski račun, kjer zanju zbirajo sredstva.